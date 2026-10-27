Испанские поклонники Димаша передали 3 000 евро на благотворительность

Звезды
Дана Аменова
корреспондент

Представители La Gran Voz Kazaja посетили центр Santa Ángela de la Cruz.

Фото: Dimashnews.com

В преддверии концерта Димаша Кудайбергена в Мадриде, который состоится 30 октября в рамках мирового тура DIMENSIONS, испанские поклонники артиста организовали благотворительную инициативу, сообщает 

Ассоциация La Gran Voz Kazaja, представляющая официальный фан-клуб Димаша в Испании, выделила 3 000 евро на поддержку центра Santa Ángela de la Cruz организации APASCIDE, оказывающего помощь людям с одновременными нарушениями слуха и зрения, сообщает 

По словам представителей фан-клуба, идея акции возникла благодаря примеру Димаша, который неоднократно подчёркивал важность добрых дел и помощи окружающим. В этом году поклонники решили сделать особенный подарок в честь приезда артиста в Испанию, направив средства тем, кто нуждается в поддержке.

Представители La Gran Voz Kazaja посетили центр Santa Ángela de la Cruz, где познакомились с его сотрудниками и подопечными, узнали о работе учреждения и заботе, которую здесь ежедневно оказывают людям со слепоглухотой.

«Вдохновлённые добрыми делами Димаша и следуя его примеру, мы решили поддержать тех, кто больше всего нуждается в помощи. Мы уверены, что Димаш разделит наше убеждение в том, что лучший подарок — это возможность помочь другим. Особое значение для участников встречи приобрёл девиз центра: «Мы — ваши глаза и ваши уши». В ответ испанские Dears предложили символичное продолжение этих слов: «Мы хотим быть вашим голосом и вашим сердцем», — отметили представители фан-клуба.

Подопечные учреждения также подготовили обращение к Димашу Кудайбергену и его поклонникам, выразив благодарность на жестовом языке:

«Спасибо, Димаш, за поддержку слепоглухих людей из APASCIDE. Спасибо Dears за то, что посетили центр Santa Ángela de la Cruz. Спасибо всем!»,  — говорится в обращении. 

#благотворительность #Димаш #поклонники

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