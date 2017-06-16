Испанского тренера уволили за победу его команды со счетом 25:0
В Испании руководство команды Серранос B в возрастной категории до 11 лет отправило в отставку своего главного тренера после сокрушительной победы над Беникалапом C, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
"Мы должны воспитывать в игроках уважение к нашим соперникам. После этого результата мы решили, что тренер должен уйти", – сказал член руководства клуба Пабло Алкаид.
В то же время адвокат тренера настаивает, что его клиент не заставлял игроков забивать как можно больше голов.
Для Беникалапа C это был последний матч сезона, который они завершили на дне турнирной таблицы. Они не набрали ни одного очка в 30 матчах, пропустив при этом 247 голов.