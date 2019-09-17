​Испанцам нет равных

В Пекине завершился розыгрыш Кубка мира по баскетболу, где в главном поединке за «золото» планетарного первенства встретились команды, представляющие Европу и Южную Америку. Конечно же, многих удивило отсутствие в финале дружины из США и Австралии (последние, кстати, назывались фаворитами турнира), но тому есть объяснение. Родоначальники баскетбола в нынешнем году собрали не весть какую сборную, хотя априори у американцев не бывает слабых игроков, а значит, и команды. Но в этот раз они потерпели полный провал. В свою очередь австралийцам во многом не повезло. Более того, уступив испанцам за выход в финал, они настолько были подавлены, что проиграли и матч за «бронзу» даже французам.

Ну, а теперь о финале. Пиренейцы сразу же сразу захватили инициативу и уже после первой четверти вели с разницей в 9 очков – 23:14, во второй десятиминутке положение аргентинцев не изменилось, и они уже проигрывали со счетом 31:43. В третьей четверти испанцы продолжали давить и фактичес­ки решили исход матча – 66:47. В заключительном игровом отрезке «Красная фурия» довела свою игру до победы, установив окончательный счет 95:75 в свою пользу. Таким образом, сборная Испании по баскетболу во второй раз в истории завоевала титул чемпиона мира.

А ведь всего этого могло и не быть. Немногим ранее испанцы провели фантастический полуфинал против фаворитов турнира – австралийцев. Матч-триллер не закончился в основное время, а продолжился еще двумя овертаймами. Больше был вопрос о том, хватит ли сил европейцам против южноамериканцев. Оказалось, хватило. Чего не скажешь об игроках с родины кенгуру...

Австралийцы не только сильно расстроились тому, что не смогли побороться за чемпионство, но, как оказалось, подсели физически. Они неплохо начали поединок за «бронзу» против французов, которых вообще никто не ожидал увидеть в числе претендентов на пьедестал, и пос­ле первой четверти вели с разницей в 5 очков– 16:11. К большому перерыву преимущество «континентальных островитян» выросло до 9 очков – 30:21. Однако в третьей четверти потомки мушкетеров нашли в себе силы переломить ход встречи и сократили отставание до 4 очков – 42:46. В заключительном игровом отрезке европейская команда и вовсе выдала мощный рывок и в итоге одержала заветную победу – 67:59.

Завершившееся в Китае первенство планеты примечательно еще и тем, что по его итогам определились 7 сборных, которые поедут на Олимпийские игры-2020 в Токио. Помимо сборных Испании, Аргентины, Франции и Австралии заветные путевки на главные старты четырехлетия планеты также получили Сербия, Чехия и США. Еще 16 лучших команд (всего выступали 32 сборные) завершившегося чемпионата мира примут теперь участие в олимпийском квалификационном турнире.