Испанцы приняли короля Марокко за контрабандиста

Гвардейцы, увидев 2 моторные лодки и 3 гидроцикла, попросили отдыхающих остановиться и представиться. "Вы что, не знаете, кто я?" – кричал марокканский монарх. Факт проверки документов возмутил марокканского короля, который сразу же позвонил испанскому монарху. У Фелипе VI, как пишет газета The Local, "очень хорошие отношения с Мухаммедом VI".Через некоторое время представители гвардии лично извинились перед марокканским королем. Монарх в свою очередь пожал им руки, похвалив за то, что они "прекрасно выполняют свою работу". Отметив при этом, что к нему гвардейцы "должного уважения не проявили".В последние годы этими видами транспорта в данном регионе пользуются только наркодилеры и торговцы людьми. Скорее всего местные солдаты не узнали короля, потому что он был в солнечных очках и кепке.