Испекли мы каравай Свежий выпуск 657 Оксана ЦУРИК

Более 25 работ было представлено на суд жюри и гостей. Лучшие кулинарные шедевры выбирали, голосуя на дегустации. Круглый, как солнышко, каравай еще при Византийской империи заслужил статус главного среди хлебов. Им встречали молодоженов, поздравляли с рождением малышей и даже провожали в последний путь.

Всего существует около 50 видов караваев с разной рецептурой и витиеватостью рисунка. На выставке хозяйки постарались на славу: какой только выпечки ни приготовили! Тут и каравай-пицца, и каравай диетический, и даже с итальянскими специями. Среди гостей праздника оказалась «Мисс Казахстан» Регина Вандышева. Сейчас наша красавица готовится к конкурсу «Мисс Мира», держит строгую диету, но от порции ароматного хлеба отказаться не смогла.

– У меня каждый день тренировки в зале. Еще я занимаюсь большим теннисом и держу диету. После конкурса немного набрала в весе, теперь стараюсь скинуть. Очень люблю сладости, и иногда их готовлю сама. Возможно, когда-нибудь поучаствую и в такой выставке, – заметила она.

Каравай – истинный символ семейного очага: замешивать тесто по традиции должна была только замужняя женщина, которая счастлива в браке. В печь его ставил женатый мужчина, а разрезать готовое изделие давали ребенку.

Замешивая тесто, вся семья собиралась у стола, домочадцы читали молитвы и пели песни. Об этом рассказали участницы из украинского культурного центра. Именно они приготовили самый большой стол с печеными сластями. Вокруг каравая расположились пирожки с мясом, кренделя, ароматные сдобные лебеди и, конечно, соленое сало. Хозяюшки подошли к выставке основательно: исполняли песни и частушки, танцевали.

Актер театра и кино Сергей Погосян, отведав все предоставленные караваи, все-таки отдал предпочтение пирожкам с мясом:

– Караваи – это хорошо, но вкус мяса мужчине ближе, – шутит актер, – Я, как ведущий многочисленных кулинарных программ на телевидении, могу сказать, что такого великолепия мучных изделий не видывал. Это не просто круглый хлеб с узорами, а настоящие произведения искусства! Даже разрезать жаль.

Пока гости вкушали угощения, для самых маленьких зрителей был организован мастер-класс лепки из теста. Юные кулинары узнали, как делать колоски, цветы и лебедей, а затем все работы отправили в печь, чтобы потом раздать авторам.

Победил в конкурсе ароматный каравай со специями от домохозяйки Людмилы Бельской. Второе место заслуженно отдали украинскому культурному центру, а третье место с диетическим караваем на кокосовом молоке получила команда Sport Concept, организация по строительству детских дворовых клубов. По словам организаторов, в следующем году планируется собрать более 50 участников из соседних республик и даже испечь самый большой каравай для Книги рекордов Гиннесса.



