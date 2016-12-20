Исполнение госбюджета за 11 месяцев отмечено высоким ростом доходов – Султанов

Экономика
993
Талгат Исенов
На заседании Правительства РК министр финансов Казахстана Бахыт Султанов заявил, что исполнение госбюджета за 11 месяцев отмечено высокими темпами роста доходов всех уровней, передает Kazpravda.kz. 

"Доходы в бюджет без трансфертов поступили в сумме 5,8 триллиона тенге. Сумма перевыполнения по госбюджету составила 396 миллиардов тенге, по республиканскому – 255 миллиардов тенге, по местному – 141 миллиард тенге. За 11 месяцев т.г. мы имеем прирост по доходам госбюджета к аналогичному периоду прошлого года на 31,8 процента, по республиканскому – на 41,1 процента и по местному – на 13,6 процента. В целом доходы госбюджета исполнены на 107,3 процента, республиканского – на 106,6 процента и местного – на 109,1 процента. По итогам года мы ожидаем значительное перевыполнение налоговых поступлений порядка на 250–300 миллиардов тенге. Это позволит нам не привлекать гарантированный трансферт из Национального фонда", – привел данные Султанов.

Что касается расходной части бюджета, то, по словам министра, она выросла на 20%, достигнув почти 9 трлн тенге.

"Темпы освоения лучше, чем прошлогодние показатели. По госбюджету освоение сложилось лучше на 0,5 процента, на республиканском уровне – на 1,5 процента лучше, чем год назад. Но по местным бюджетам освоение сложилось на 0,5 процента хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом расходы государственного бюджета исполнены на 97 процентов, республиканского бюджета – на 98,2 процента и местного бюджета – на 96,6 процента. Исполнение расходов республиканского бюджета по итогам года ожидается в пределах 98,6 процента", – сказал Бахыт Султанов.

Кроме того, администраторами уже заявлено о невозможности исполнения 129 млрд тенге. При этом более 90% от общей суммы неисполнения приходится на неиспользуемый резерв Правительства (90 млрд тенге) и на экономию (32 млрд тенге), что по бюджетному законодательству не являются неосвоением. Фактическое неосвоение составит 7,5 млрд тенге.

Популярное

Все
Австрия победила на Евровидении-2025
Казахстанки завоевали "золото" чемпионата Азии по художественной гимнастике
Гибнущего котенка спасли при помощи массажа сердца и искусственного дыхания
Эпидситуация по Covid-19 в Казахстане стабильная
Экономика Казахстана демонстрирует позитивную динамику развития
Парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке, двое погибли
Зарина Дияс выиграла теннисный турнир в Японии
Спасатели ВКО используют "говорящие" дроны, чтобы люди устанавливали защитные устройства на окна
Паолини выиграла супертурнир в Риме и войдет в топ-4
Аида Балаева поздравила с Международным днем музеев
В Румынии проходят президентские выборы: что на кону
⁠Антикор в отношении Ермека Турсунова следственные действия не ведет, но в поле зрения попал бизнес-партнер режиссера
Гимнаст Дияс Тойшыбек стал победителем этапа Кубка вызова в Словении
Что будет с казахстанскими музеями? Ответ министра культуры
120 центров активного долголетия действуют в Казахстане
Еще одно "золото" завоевали казахстанские художницы на чемпионате Азии
Создана Специальная экономическая зона «Актобе»
«Кристал Пэлас» выиграл первый крупный трофей в своей истории
В Ватикане прошла интронизация нового папы римского
Свойства нейтрино могут объяснить, почему материя не самоуничтожилась
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
40-градусная жара придет в Казахстан
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Более 450 рейсов задержаны в США
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Слёзы радости и тепло сердец: в Актау отметили День матери концертной программой
Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
Глава государства поделился теплыми воспоминаниями о своей матери
Индия и Пакистан договорились о взаимном прекращении огня
Казахстанскому бизнесу компенсируют затраты на модернизацию производств
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Указ Главы государства об освобождении от должности
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Указ Главы государства о назначении
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии

Читайте также

Создана Специальная экономическая зона «Актобе»
Экономика Казахстана демонстрирует позитивную динамику разв…
Автопром Казахстана демонстрирует уверенный рост и расширяе…
В области Абай презентован трехлетний план развития региона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]