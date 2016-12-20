На заседании Правительства РК министр финансов Казахстана Бахыт Султанов заявил, что исполнение госбюджета за 11 месяцев отмечено высокими темпами роста доходов всех уровней, передает Kazpravda.kz.
"Доходы в бюджет без трансфертов поступили в сумме 5,8 триллиона тенге. Сумма перевыполнения по госбюджету составила 396 миллиардов тенге, по республиканскому – 255 миллиардов тенге, по местному – 141 миллиард тенге. За 11 месяцев т.г. мы имеем прирост по доходам госбюджета к аналогичному периоду прошлого года на 31,8 процента, по республиканскому – на 41,1 процента и по местному – на 13,6 процента. В целом доходы госбюджета исполнены на 107,3 процента, республиканского – на 106,6 процента и местного – на 109,1 процента. По итогам года мы ожидаем значительное перевыполнение налоговых поступлений порядка на 250–300 миллиардов тенге. Это позволит нам не привлекать гарантированный трансферт из Национального фонда", – привел данные Султанов.
Что касается расходной части бюджета, то, по словам министра, она выросла на 20%, достигнув почти 9 трлн тенге.
"Темпы освоения лучше, чем прошлогодние показатели. По госбюджету освоение сложилось лучше на 0,5 процента, на республиканском уровне – на 1,5 процента лучше, чем год назад. Но по местным бюджетам освоение сложилось на 0,5 процента хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В целом расходы государственного бюджета исполнены на 97 процентов, республиканского бюджета – на 98,2 процента и местного бюджета – на 96,6 процента. Исполнение расходов республиканского бюджета по итогам года ожидается в пределах 98,6 процента", – сказал Бахыт Султанов.
Кроме того, администраторами уже заявлено о невозможности исполнения 129 млрд тенге. При этом более 90% от общей суммы неисполнения приходится на неиспользуемый резерв Правительства (90 млрд тенге) и на экономию (32 млрд тенге), что по бюджетному законодательству не являются неосвоением. Фактическое неосвоение составит 7,5 млрд тенге.