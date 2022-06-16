Исполнение плана приватизации раскритиковал сенатор

Государственные объекты приватизируются по заниженной стоимости. Такое заявление сегодня на заседании Сената сделал депутат Бекболат Орынбеков, передает Kazpravda.kz.

По информации сенатора, зафиксированы факты, когда государственная собственность уходила в частные руки по цене в 15 раз ниже рыночной.

Возмущение депутата основано на том, что целью приватизации и работы Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы должно было быть получение экономической выгоды.

«По данным Счетного комитета, на конец 2021 года реализовано 218 объектов стоимостью на 21% ниже рыночной цены. Рыночная стоимость – 74,3 млрд тенге, фактическая стоимость продажи – 59 млрд тенге. В ряде регионов наблюдается значительное снижение отпускных цен. Например, в Жамбылской области цена реализации была в 15 раз ниже рыночной стоимости. По городу Алматы – в 3,2 раза, Алматинской области – в 2,4 раза», - возмутился сенатор.

Сенатор подчеркнул, что аналогичные факты имеются и при продажах объектов квазигосударственного сектора. Депутат попросил членов Кабмина обратить внимание на эту ситуацию, учитывая, что такое положение вещей свидетельствует о низкой эффективности процесса приватизации.