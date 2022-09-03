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Исполнение поручений Президента: 7 отдельных кодексов разработают в Казахстане

Для своевременной и эффективной реализации всех поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» необходима, в первую очередь, качественная законотворческая работа. Какие системные меры предпринимаются в данном направлении рассказал министр юстиции Канат Мусин в ходе заседания Правительства РК под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По словам министра, будут реализованы более 30 мероприятий, которые включают разработку и принятие отдельных 7 кодексов и законов, внесение изменений в более 40 законов, а также принятие порядка 65 подзаконных актов.

По всем указанным документам Министерство юстиции будет принимать непосредственное участие в рамках действующей компетенции. Что же касается задач, прямо поставленных перед министерством Главой государства в Послании, выполнено, по словам министра, следующее.

Президентом поручено возложить на Министерство юстиции функцию по коррекции уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Во-первых, указанное потребует законодательных поправок в Закон «Об органах юстиции», Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Работа уже начата и предположительно данные поправки будут приняты до конца текущего года.

Во-вторых, необходимо принятие организационных мер по укреплению кадрового потенциала и повышения качества законотворческой деятельности.

«Что касается ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, то эта работа объемная и потребует привлечения специалистов, ученых и практиков. Мы предполагаем ее завершить и разработать соответствующий законопроект до августа 2023 года и внести его в Парламент до конца 2023 года», — доложил Мусин.

Глава государства в Послании отметил необходимость расширения сферы административной юстиции в части передачи в процедурно-процессуальный кодекс широкого круга административных проступков и гражданско-правовых споров с государственными органами, что позволит сделать отечественное правосудие гуманным и справедливым. В связи с чем, по словам министра, требуется ревизия законов на предмет возможности передачи в сферу административной юстиции споров и правонарушений.

Соответствующий законопроект планируется разработать и внести в Парламент до конца 2023 года.

«Президент поставил задачу по принятию мер, направленных на разрешение споров между государственными органами, ссылаясь на различное толкование законов. В этой связи, учитывая, что Минюст осуществляет правовое обеспечение деятельности государства, а также официальное разъяснение актов Правительства, предлагается разрешение таких споров закрепить за Минюстом», — сказал Мусин.

Указанное потребует поправок в законы, принятие которых министерство планирует обеспечить до конца текущего года.

«Все указанные задачи будут выполнены министерством качественно и в срок», — резюмировал Мусин.

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