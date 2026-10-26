Исполнение поручений Президента: новые предприятия, объекты инфраструктуры и социальной сферы открылись в регионах Казахстана

Правительство
Дана Аменова
корреспондент

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны продолжается системная работа по развитию промышленного потенциала, модернизации транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, а также повышению качества жизни граждан. В преддверии Дня Республики в эксплуатацию были введены новые промышленные предприятия, образовательные центры, объекты ЖКХ и социальной сферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба Правительства

Промышленность и производство

В Карагандинской области на территории СЭЗ «Сарыарқа» открыт завод по выпуску алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Проект с полным производственным циклом направлен на развитие алюминиевого кластера, импортозамещение и создание новых рабочих мест.

В селе Темірлан Туркестанской области запущен завод по производству жира и желатиновых компонентов из костей КРС. Предприятие стоимостью 9 млрд теңге обеспечит глубокую переработку сельхозсырья и выпуск пептона для биотехнологии, микробиологии и фармацевтики.

В Туркестанской области открыт завод по переработке хлопкового масла. Стоимость проекта – 1,5 млрд теңге. Запуск нового производства позволяет увеличить объемы переработки хлопка-сырца в регионе и повысить добавленную стоимость сельхозпродукции.

Здравоохранение

В селе Бескөл состоялось техническое открытие новой поликлиники на 250 посещений в смену стоимостью около 5,1 млрд теңге. Медобслуживанием будут обеспечены более 40 тыс. жителей района Қызылжар, расширены возможности диагностики и лечения на местном уровне.

Образование и цифровизация

В Ақтөбе открыт современный образовательный центр AQTOBE IT HUB для обучения программированию, робототехнике, ИИ и другим цифровым направлениям для подготовки специалистов будущего. Ключевое направление центра – школа программирования и ИИ Tomorrow School для граждан старше 18 лет, где можно бесплатно освоить IT-профессии по международной модели Peer-to-Peer. Программа рассчитана на 18-24 месяцев.

В селе Қыстау-Күршім Восточно-Казахстанской области введена в эксплуатацию новая школа на 50 учеников, построенная взамен старого здания 1975 года. Все дети переведены обучение в одну смену, для педагогов созданы современные условия для работы.

Развитие инфраструктуры и ЖКХ

В Мангистауской области после реконструкции открыли здание жд-вокзала в стиле hi-tech площадью более 9 тыс. м2, в 11 раз больше прежнего здания. Трехэтажный комплекс рассчитан на обслуживание 2,5 тыс. пассажиров в сутки и до 4 тыс. – в летний пиковый период. Инфраструктура включает просторные залы ожидания, кассы, комнату матери и ребенка, безбарьерную среду.

В Қарасайском районе Алматинской области введена в эксплуатацию новая система питьевого водоснабжения села Жармұхамбет. В рамках проекта стоимостью 1,4 млрд теңге проложен 51 км водопроводных сетей, пробурены две водозаборные скважины и построены два резервуара объемом по 300 м3 каждый.

В Актюбинской области для учреждения по обслуживанию гидротехнических сооружений закуплены 26 единиц спецтехники: автокраны, гусеничный экскаватор, погрузчик, краны-манипуляторы, буровую машину и тягачи. Новая техника повысит оперативность и качество работ по содержанию гидротехсооружений и усилит меры по предупреждению подтоплений.

Социальная сфера и туризм

В поселке Шұбарқұдық  Актюбинской области открылся новый крытый бассейн общей площадью 1,6 тыс. м2. Объект передан районной детско-юношеской спортивной школе, плаванием занимаются 84 ребенка. В планах увеличить пропускную способность до 130 мест.

В селе Аққайың Акмолинской области открылся новый экопарк в рамках расширения туристической инфраструктуры и развития загородного отдыха для жителей и гостей Астанинской агломерации. Общая протяженность прогулочных маршрутов составила 2,4 км.

В Жамбылском районе Алматинской области и поселке Жаңақоныс города Ақтөбе открыты новые Дома культуры. Объекты обеспечат современные условия для творческого развития и содержательного досуга населения в регионах,  расширит доступность культурно-массовых мероприятий.

#регионы #Правительство #инфраструктура #объекты #предприятия

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