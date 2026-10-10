Исполнение поручений Президента по качеству дорожно-транспортной инфраструктуры проверили в Алматинской области

Правительство
Дана Аменова
корреспондент

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с реализацией инфраструктурных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба Правительства

В ходе поездки посещены пункт пропуска «Кеген», проинспектирован ход работ по модернизации дорожной инфраструктуры Кегенского и Райымбекского районов, а также строительство административных объектов в городе Қонаев.

При осмотре ремонтных работ на автомобильной дороге первый заместитель Премьер-министра отметил, что Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача по пересмотру системы оценки качества дорожного строительства и усилению контроля на всех его этапах.

В дальнейшем оценка качества дорог не будет ограничиваться проверками отдельных объектов. Предусматривается внедрение четких и единых подходов к оценке на всех этапах – от проектирования и строительства до ремонта и эксплуатации. 

По итогам поездки Нурлыбек Налибаев поручил ответственным государственным органам и организациям завершить строительные работы на пункте пропуска «Кеген» в установленные сроки. Дан ряд поручений по обеспечению целевого и эффективного использования выделенных средств и соответствия автомобильных дорог всем установленным стандартам качества, а также по подготовке инженерных сетей и усилению контроля за соблюдением графиков строительства и технического надзора по всем объектам.

#Правительство #дороги #Алматинская область #инфраструктура

Популярное

Все
Курс на системную модернизацию
Маркировка охватит БАДы и ювелирные украшения
О буднях дипломатической службы
Лакомкам на радость!
Запущена еще одна солнечная электростанция
Депутаты рассмотрят республиканский бюджет
На встрече с Халық Қаһарманы
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Без черного рынка воды
Цифровое обновление
Пограничникам создали условия
Искусство дарит эмоции
В Шымкенте усилят контроль за качеством воздуха
Зеленый каркас городов
Большое пополнение поликлиник
Заключай договор, работник!
Не терять веру в себя
Птицы меняют курс
Беби-бум пошел на спад?
Важно слышать голос регионов
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Дефицит пастбищ снижается
Состоялось бюро Курултая
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Путь к звездам
Astana AI Film Festival 2026 завершился: названы победители международного конкурса
МИД Казахстана сообщил о мерах по возвращению граждан на Родину
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией крупных проекто…
Олжас Бектенов посетил инфраструктурные объекты Балхаша
Бектенов ознакомился с развитием системообразующих предприя…
Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]