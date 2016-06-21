​Исполнить, что назначено судом

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА

Форум был посвящен вопросам принудительного исполнения судебных документов и актов иных уполномоченных органов. В его работе приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере исполнительного производства из Германии, Финляндии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехии, Ирана, Китая, Таиланда, Казахстана и стран СНГ. Председатель правления казахстанской палаты частных судебных исполнителей Сергей Ли в своем выступлении акцентировал внимание на проблемных вопросах исполнения судебных актов. Особое внимание он уделил полномочиям судоисполнителя, вопросам развития института частного судебного исполнения. В республике эта работа ведется в соответствии с реализацией 27-го шага Плана нации.

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