​Исполнить, что назначено судом

Форум был посвящен вопросам принудительного исполнения судебных документов и актов иных уполномоченных органов. В его работе приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере исполнительного производства из Германии, Финляндии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехии, Ирана, Китая, Таиланда, Казахстана и стран СНГ. Председатель правления казахстанской палаты частных судебных исполнителей Сергей Ли в своем выступлении акцентировал внимание на проблемных вопросах исполнения судебных актов. Особое внимание он уделил полномочиям судоисполнителя, вопросам развития института частного судебного исполнения. В республике эта работа ведется в соответствии с реализацией 27-го шага Плана нации.