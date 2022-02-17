Исполнительный секретарь Nur Otan встретился с Алиханом Смаиловым

Исполнительный секретарь «Nur Otan» Асхат Оралов встретился с Премьер-министром страны Алиханом Смаиловым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт партии.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия членов Правительства и партийных органов по реализации республиканской предвыборной программы «Nur Otan».
Напомним, по поручению Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева Центральным аппаратом «Nur Otan» совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ качества исполнения предвыборных обещаний партии за 2021 год.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия членов Правительства и партийных органов по реализации республиканской предвыборной программы «Nur Otan».
Напомним, по поручению Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева Центральным аппаратом «Nur Otan» совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ качества исполнения предвыборных обещаний партии за 2021 год.