Исполнительный секретарь провел совещание со всеми региональными филиалами «AMANAT»

Исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с региональными филиалами партии по вопросам реализации поручений, данных во время встреч с жителями.

Так, аманатовцы побывали практически во всех регионах страны, где не только проверили ход исполнения предвыборных обещаний, но и рассмотрели обращения граждан по различным вопросам.

К примеру, в ходе встречи с предпринимателями Алматы, чей бизнес пострадал во время январских событий, партийцы пообещали держать на контроле вопрос своевременной выплаты компенсаций.

Как доложил в ходе совещания исполнительный секретарь городского филиала партии Меиржан Отыншиев, выплаты получили 1594 предпринимателя или 99% на общую сумму 14,5 млрд тенге, работа в данном направлении продолжается.

В городе Уральск родители учащихся специализированной школы №8 для одаренных детей пожаловались на то, что уже несколько лет школа закрыта на ремонт, но никаких работ не ведется. Как сообщил исполнительный секретарь Западно-Казахстанского областного филиала партии Мурат Мукаев, при уточнении областного бюджета средства на ремонт выделены. Работы уже начались, завершение запланировано на август 2023 года.

В городе Шымкент Асхат Оралов ранее посетил городской Онкологический центр, где в рамках реализации предвыборной программы «AMANAT» установлено оборудование для проведения позитронно-эмиссионной томографии. Однако жители Шымкента и близлежащих областей до сих пор не могут бесплатно проходить обследования на современном оборудовании, поскольку ПЭТ-лаборатория не введена в эксплуатацию. По информации городского филиала, томограф будет запущен уже в сентябре.

В Сауранском районе Туркестанской области жители села Шорнак обратили внимание на плохое состояние дорог и отсутствие уличного освещения, несмотря на то, что с момента образования района прошло больше года.

По словам руководства регионального филиала партии, работы по асфальтированию улиц и установке фонарей в селе Шорнак будут завершены в декабре текущего года.

«По итогам встреч было дано 88 протокольных поручений из которых 31 уже исполнены, остальные на стадии реализации. Необходимо понимать, что за каждым из них стоят не безликие цифры, а судьбы конкретных людей, поэтому ни одна проблема не останется без внимания. Региональным филиалам необходимо ускорить их решение и еженедельно предоставлять информацию», – сказал Асхат Оралов.