Исполнять обязанности главы Казпочты будет Сауле Егембердиева

Исполняющей обязанности председателя АО "Казпочта" назначена Сауле Егембердиева, передает Kazpravda.kz
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"Решением Совета директоров АО "Казпочта" от 25 января 2017 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Казпочта" Мусина Багдата Батырбековича на основании поданного им заявления 24 января 2017 года. Назначить исполняющим обязанности председателя правления АО "Казпочта" Егембердиеву Сауле Дюсембаевну с 25 января 2017 года", – указывается в сообщении.
Сауле Егембердиева родилась в 1962 году. Окончила Новосибирский электротехнический институт связи по специальности "экономика и организация связи", квалификация "инженер-экономист связи".
В разные годы она работала директором департамента почтовых технологий АО "Казпочта", руководителем блока разработки бизнес-решений Центра компетенции АО "Казпочта", заместителем председателя правления АО "Казпочта", управляющим директором по почтовым услугам.
Напомним, экс-глава Казпочты Багдат Мусин был назначен председателем
Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.