​Исполняя обязательства

Центральная избирательная комиссия РК приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами Президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта в рамках действующего двухстороннего Меморандума о взаимопонимании между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР и ЦИК РК.

Об этом шаге, принятом после беспрецедентных заявлений, прозвучавших из уст Президента КР Алмазбека Атамбаева, было сообщено на заседании Центральной избирательной комиссии Казахстана, прошедшем под председательством главы структуры Берика Имашева.

Как отмечалось, если наша страна не будет участвовать в наблюдении за выборами в качестве самостоятельного субъекта, это позволит исключить поводы для возможных провокаций и инсинуаций, обвинений во вмешательстве Казахстана во внутренние дела соседнего государства.

При этом, исполняя принятые между­народные обязательства, Цент­ризбирком провел работу по направлению представителей Казахстана в качестве наблюдателей на президентские выборы в Кыргызстане в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран.

Члены ЦИК выразили надежду на то, что отношения между народами Казахстана и Кыргызстана будут развиваться в дружественном, доброжелательном русле.

Кроме того, на заседании ЦИК РК принято постановление о назначении членом Актюбинской областной избирательной комиссии А. Ш. Дильжанова.