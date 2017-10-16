​Исполняя обязательства

Свежий выпуск
507
Лилия Сыздыкова

Центральная избирательная комиссия РК приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами Президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта в рамках действующего двухстороннего Меморандума о взаимопонимании между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР и ЦИК РК.

Об этом шаге, принятом после беспрецедентных заявлений, прозвучавших из уст Президента КР Алмазбека Атамбаева, было сообщено на заседании Центральной избирательной комиссии Казахстана, прошедшем под председательством главы структуры Берика Имашева.

Как отмечалось, если наша страна не будет участвовать в наблюдении за выборами в качестве самостоятельного субъекта, это позволит исключить поводы для возможных провокаций и инсинуаций, обвинений во вмешательстве Казахстана во внутренние дела соседнего государства.

При этом, исполняя принятые между­народные обязательства, Цент­ризбирком провел работу по направлению представителей Казахстана в качестве наблюдателей на президентские выборы в Кыргызстане в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран.

Члены ЦИК выразили надежду на то, что отношения между народами Казахстана и Кыргызстана будут развиваться в дружественном, доброжелательном русле.

Кроме того, на заседании ЦИК РК принято постановление о назначении членом Актюбинской областной избирательной комиссии А. Ш. Дильжанова. 

Популярное

Все
Заявки? Кто ж их читает…
Область сотворения добра
Заинтересованы в новых контактах
Весна пришла!
Обыграть рулетку
Друг в беде не бросит
По полям, по полям синий трактор едет к нам
Как в кино
Стоп бытовому насилию!
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Что доля – то неволя…
«Кошмары» на площадке автохлама
Солнце сияет, реки расширяет
Указ Президента Республики Казахстан
Подъемные врачей поднимают больных
Самый популярный – футбол
Гранты для «своих»
Королевская битва
Ураган согнул трубу
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Ответственность перед народом и историей
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Есть статус - будут и достижения
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Выступление Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва – самое главное
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Читайте также

Расчеты помощи
У сильного всегда бессильный виноват
Куда податься бедному студенту?
Горит камыш – сидите дома

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]