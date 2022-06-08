Использование спецоборудования для мониторинга соцсетей в Казахстане подтвердили в МВД

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса в ходе пленарного заседания, подтвердил использование специального оборудования и программного обеспечения для мониторинга соцсетей в стране, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Действительно, МВД сегодня использует специальное оборудование и программное обеспечение для мониторинга Интернет-пространства на предмет выявления противоправного контента, там не только финансовые нарушения, но и другой противоправный контент", – пояснил вице-министр.

По словам Марата Кожаева, в алгоритмы программы заложены специальные критерии.

"Заложены специальные критерии и признаки, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях. Если говорить о фактах, то за этот год по линии финансовых пирамид и мошенничества мы выявили факт 31 в части противоправного контента. Мы направили информацию в уполномоченный орган для блокировки этих сайтов, ресурсов. На сегодня 15 из них заблокированы. На базе Алматинской академии МВД мы обучаем специалистов для работы на этом оборудовании и в этих программах", – сказал вице-министр.

Он также добавил, что методика использования специального оборудования носит служебно-прикладной характер, поэтому публичному обсуждению не подлежит.