​Использовать эффективно

Айгуль БИДАНОВА

Дуйсенгазы Мусин отметил важность работы акимов сельских округов с населением, особенно это касается занятости в аграрном секторе. Не секрет, что сегодня немало желающих заниматься собственным делом, вкладывать свои средства и приносить пользу себе и государству, однако не все хотят заниматься трудоемким и затратным бизнесом. В то же время в области есть немало участков, которые остаются неиспользуемыми.

– В Семее 1 миллион 373 тысячи гектаров земли, из них залежи составляют 6,9 тысячи гектаров, многолетние насаждения – 0,8 тысячи, для сенокоса предназначено 28,7 тысячи гектаров, пастбищ – 1 миллион 170 тысяч гектаров, на 200 гектарах – огороды, – привел статистику чиновник. – Мы должны делать акцент на том, что 1 миллион 170 тысяч гектаров – это только в землях запаса, 400 тысяч гектаров земли запаса – неиспользуемые. Кому они нужны, может купить, заводить скот. Но никто не хочет работать. Даже на сакман, посевную никто не идет.

Почему, задал вопрос Дуйсенгазы Мусин, сельские акимы не говорят об этом? Почему сельскохозяйственники не дают свою профессиональную оценку ситуации, когда 30 лет эти земли не используются? Для того чтобы восстановить эти земли, требуется более 7 млрд тенге инвестиций. Эти земли, засоленные, брошенные, расположены далеко от коммуникаций и населенных пунктов, и их готовят выставлять на торги. Надо рассказать населению, что в Семее выставляется массив в Новобаженовском сельском округе, это тысяча гектаров с кадастровой стоимостью 69 млн тенге, туда требуется 1 млрд 290 млн инвестиций.

Эти земли просто так отдаваться не будут. Не аким их продает, они будут выставляться районной комиссией, созданной коллегиальным органом, возглавит ее заместитель акима по сельскому хозяйству. В комиссии – специалисты по земле, представители общественных организаций. Мы говорим о максимальной прозрачности, и коррупция здесь исключена. Тем более есть утверж­денные приказом Министерства национальной экономики Правила проведения торгов. Акимы должны довести это все до жителей, отметил Дуйсенгазы Мусин.

Являясь участником международных торговых отношений, Казахстан должен соответствовать нормам, принятым международными организация­ми, для этого необходимо провести ряд реформ. В нашей стране уже есть подвижки – создаются кооперативы, субсидируется отрасль растениеводства, рассматриваются моменты продажи и аренды земельных участков. Они вызвали немало вопросов со стороны населения, однако в отличие от аграриев не все подошли к этому профессионально, не изучили данные вопросы, считают местные власти. Теперь акимам сельских округов, специалистам отделов земельных отношений необходимо провести разъяснительную работу среди населения, а также выявить проблемы, которые существуют в сельском хозяйстве.

