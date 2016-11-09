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​Использовать интегрированную модель

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Анализ сделанного и задачи на перспективу определены на совещании с участием доктора медицинских наук, директора Национального центра проблем туберкулеза Министерства здравоохранения и социального развития РК Жумагали Исмаилова. Он отметил, что в стране снижается число заболевших благодаря интегрированной модели лечения и профилактики, которая применяется в рамках программы развития здравоохранения «Денсаулык», рассчитанной на 2016–2019 годы. В Западно-Казахстанской области не только наблюдается положительная динамика, но и достигнуты результаты, которые можно считать одними из лучших в Казахстане. Так, только за десять месяцев в сравнении с тем же периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 7%, а среди детей – на 34%. Это заметный позитивный итог применения интегрированной модели контро­ля, одобренной руководством ЕвроВОЗ и Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Новые подходы предусматривают прежде всего централизацию, укрупнение медицинских объектов, усиление ответственности кадров всех уровней. Интеграция по вертикали дает возможность значительно расширить функции первичной медико-санитарной помощи. Своевременное выявление заболевших обеспечивает эффективное лечение на ранней стадии.

Как показала практика, условия стационара – не рациональный вариант. Когда рядом находятся недавно заболевшие люди и те, у кого болезнь перешла в стадию, устойчивую к лечебным препаратам, риск заражения более тяжелой формой значительно возрастает. Подсчитано, что он увеличивается на 75%. То есть стационары следует использовать только в тех случаях, когда нет другого выхода. К тому же круглосуточное содержание в больнице обходится гораздо дороже. Сбереженные при амбулаторном лечении средства перенаправляются на совершенствование материально-технической базы, приобретение современного оборудования и обучение персонала. В итоге выигрывает вся служба фтизиатрии, а главное – пациенты в более короткие сроки восстанавливают здоровье. Специализированные кабинеты в поликлиниках обеспечивают своевременную и точную диагностику. Одновременно фтизиатры берут на себя функции координаторов работы участковых врачей, которые также включаются в процесс решения общей задачи.

По словам Ж. Исмаилова, вертикальная интеграция предусматривает единое подчинение стационаров всех уровней, амбулаторной помощи, диспансерного надзора и медико-социальной реабилитации. Общеизвестно, что скоординированные действия всегда приносят лучший результат. В общую систему входят также скрининги, активное выявление заболеваний в группах риска. Причем обследование тех, кто находился в контакте с заболевшим, проводится буквально в каждом случае. Им разъясняются правила безопасного поведения. Директор центра подчеркнул, что велением времени стало внедрение инноваций и интенсивных медицинских технологий с учетом мирового опыта. Мероприятия по борьбе с туберкулезом проводятся в соответствии с комплексным планом, утвержденным постановлением Правительства РК.

Руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов рассказал о ситуации с туберкулезом в различных районах региона, о рациональном и комплексном подходе в лечении и профилактике, полностью ориентированном на интересы пациента. Выполняется план профилактических осмот­ров. Уже закрыт ряд районных больниц, их пациенты теперь лечатся или амбулаторно, или в областном противотуберкулезном диспансере. Позаботились в регионе и о трудоустройстве персонала закрытых медицинских учреждений. Имеющееся оборудование позволяет проводить экспресс-диагностику и в короткие сроки определять форму заболевания. В постоянную практику вошел анализ эффективности лечения. Под тщательный контроль взято обеспечение лекарственными препаратами. На совещании говорилось также о том, что борьба с опасным заболеванием по новой стратегии уже приобрела системный характер. Проведен брифинг для журналистов, которые примут участие в большой разъяснительной работе среди населения, ведь борьба с туберкулезом, а в перспективе искоренение этого недуга – цель всего общества.

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