Использовать научное наследие

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Игорь Прохоров

В Национальном архиве РК состоялись церемония открытия личного фонда и выставка научных работ и рукописей выдающегося историка, доктора исторических наук, профессора Советхана Игибаева.

Личные документы ученого передала в Национальный архив РК его дочь Асель Омарханова в феврале 2022 года. Сотрудники Национального архива провели их научно-техническую экспертизу и, как результат, составили списки документов для пос­тоянного хранения за период 1959–2020 годов.

Нынешнюю встречу в онлайн- и офлайн-форматах провела вдова ученого, доктор педагогических наук, профессор Айнагуль Игибае­ва. Как она рассказала, Советхан Игибаев родился в 1941 году в селе Кызыл­тас Куршимского района ВКО. Закончил Усть-Каменогорский государственный педагогический институт, ныне Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова, работал учителем истории в Горновской средней школе Куршумского района ВКО. Затем был преподавателем, доцентом, заведую­щим кафедрой университета, где раньше учился.

Важнейшим вкладом в изучение казахстанской истории стала его кандидатская диссертация «Частная золотая промышленность дореволюционного Казахстана (1833–1917 годы), затем докторская «Промышленные рабочие дореволюционного Казахстана: численность, состав (1861–1917 годы)». Так Советхан Игибаев прошел путь от учителя до профессора, работал в архивах Москвы, Барнаула, Омска. Ученый нашел новые документы по истории Алаш Орды. В частнос­ти, в барнаульских архивах им было обнаружено выступление лидера «Алаш» Алихана Букейханова на Первом сибирском областном съезде 1917 года в Томске, сведения о пламенном поэте-революционере Сакене Сейфуллине.

В 2005 году в рамках программы «Культурное наследие» вышла книга Советхана Игибаева «Казахстан в источниках и материалах». Он также возглавлял исследовательский центр «Тюркология», являлся автором более 100 научных публикаций. Кроме того, во время стажировки в Стэнфордском университете в США в 1996 году он обнаружил в научном фонде университета новые документы по истории Казахстана. Все эти экспонаты теперь хранятся в Национальном архиве РК.

Теплыми воспоминаниями о своем учителе поделилась Юлия Лысенко, заведующая кафедрой востоковедения Алтайского государственного университета (г. Барнаул). По ее словам, в 1990-е годы Советхан Игибаев открывал первые в республике кафедры истории Казахстана, бескорыстно помогал молодым ученым, помогал им защищать диссертации по казахстанской тематике, стал основателем новой научной школы. Поэтому так важно сохранить о нем доб­рую память, а исследователям дать возможность работать с до­кументами ученого в Национальном архиве.

– Открытие личных фондов, – практика, которая хорошо себя зарекомендовала, – говорит директор Национального архива Сагила Нурланова. – На сегодняшний день нам переданы личные документы и ценные экс­понаты более 50 казахстанских деятелей культуры. В частности, открыт фонд родоначальника казахской археологии Алкея Маргулана, государственного и общественного деятеля, ученого-тюрколога Мырзатая Жолдасбекова, арабиста Абсаттара Дербисали, известных писателей – Акима Тарази, Койшыгары Салгарина, автора государственного герба Жандарбека Малибекова.

Личные фонды Национального архива дают исследователям хорошую возможность обратиться к научному и культурному наследию известных ученых.

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