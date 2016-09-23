​Использовать потенциал отгонного животноводства

Актуальность вопроса

Напомним, на последнем расширенном заседании Правительства Глава государства поручил разработать на базе программы «Агробизнес-2020» новую Государственную прог­рамму развития АПК, направленную на увеличение объемов и диверсификацию сельхозпроизводства с акцентом на экспорт переработанной продукции, доступное кредитование для сельхозпроизводителей, создание сервисно-заготовительных кооперативов, развитие инфраструктуры для первичной переработки, хранения и сбыта продукции, а также введение в оборот орошаемых земель. В течение ближайших пяти лет необходимо ввести в оборот не менее 600 тыс. га орошаемых земель, в том числе пастбищных угодий.

– Нужно обеспечить эти земли необходимыми объемами воды за счет ремонта аварийных и строительства новых объектов водоснабжения и орошения, – сказал Президент Казахстана.

Также была отмечена необходимость усовершенствования системы субсидирования в агропромышленном комплексе, сокращения неэффективных субсидий и акцентирования внимания на росте производительности аграрного производства в целом.

По данным МНЭ, за восемь месяцев 2016 года экспорт казахстанского мяса и мясных продуктов на внешние рынки вырос на 12,5% (до 5,8 тыс. тонн). Тем не менее для обеспечения устойчивого развития АПК необходимо выстроить четкую и эффективную систему воспроизводства продукции, которая могла бы конкурировать на мировом рынке за счет высокого качества и низкой себестоимости производства. Для современного аграрного сектора это основной камень преткновения. В связи с этим помня, что не все забытое старое в собственной традиционной практике – рутина, в Минсельхозе придают большое значение потенциалу отгонного животноводства в повышении рентабельности и конкурентоспособности продукции отечественного овцеводства, козоводства, коневодства, верблюдоводства и мараловодства. То есть именно тех направлений, которые наряду с КРС могли бы в недалеком будущем составить основу казахстанского экспорта мясной продукции под международным стандартом качества KZ Organik.

Перспективы развития отгонного животноводства были обсуждены на недавнем селекторном совещании с аграриями ВКО с участием заместителя Премьер-Министра – министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова, где наряду с вопросами производственной специфики были обсуждены и социальные аспекты этой темы. В частности для стимулирования притока кадров в сферу отгонного животноводства преду­сматривалось проработать вопросы выплаты надбавок отгонным работникам за выслугу лет из бюджетных средств, выделения грантов на обучение детей в средних специальных и высших учебных заведениях, а также строительства жилья.

– Учитывая то, что отгонное животноводство, особенно овцеводство, ведется в условиях отдаленности от населенных пунктов при отсутствии необходимых социально-бытовых условий, встает вопрос подбора кадров в эту сферу. Наше министерство поддерживает все инициативы и предложения в этом направлении и для их реализации тесно взаимодействует с Министерством здравоохранения и социального развития, – отметил А. Мырзахметов.

Также на совещании были актуализированы вопросы снижения налога на добавленную стоимость сельхозпродукции. По мнению представителей ВКО, на данный момент для сохранения объемов производства и реализации продуктов питания необходимо снижение стандартного НДС (12%) в пределах 50% или сделать ставку НДС не выше 6%.

Глава ведомства заявил, что эти предложения будут направлены в Министерство национальной экономики для рассмотрения в рамках заседаний рабочей группы по разработке налогово-таможенного кодекса.

Продуктовые коллизии аграрных регионов

О необходимости развития отгонного животноводства в нашей стране говорится не первый год, но только сейчас, когда в условиях системного кризиса мировой экономики аграрный сектор вышел в драйверы рос­та экономики, эта тема, наконец, преодолела свой Рубикон пустопорожней говорильни. Объективных причин для этого множество, но главное – это низкая себестоимость продукции отгонного животноводства и высокая скорость оборота вложенных средств. Как правило, при подобной форме хозяйствования животные доводятся до товарной кондиции всего за один сезон, без перевода в зимний период выпаса, когда все предыдущие усилия могут пойти насмарку. Оставляется в стаде только маточное поголовье с тем, чтобы на следующий год получить новый приплод.

По мнению руководителя Центра агрокомпетенций НПП РК «Атамекен» Толеутая Рахимбекова, стойловое содержание скота – чрезмерно затратный способ производства, который порой не оставляет шансов экспортерам для ценового маневрирования на внешних рынках пот­ребления. Отсюда и возможные проблемы со сбытом продукции, в том числе потери в плане рентабельности и эффективности производства. И если для КРС – это нормальная практика, от которой никуда не деться, то для лошадей, верблюдов и овец более эффективен традиционный способ отгонного животноводства с постоянным выпасом на горных и степных пастбищах.

– Сегодня стоимость килограмма конины и баранины на наших рынках остается неизменно высокой в сравнении с относительно низкой покупательской способностью рядовых граждан. А почему? Да потому, что здесь прежде всего существенна доля себестоимости самого производства, а не только посредничества и торговой наценки. Зимнее содержание животных в течение шести месяцев в ряде регионов Казахстана делает продукцию сельчан слишком трудозатратной, – говорит эксперт.

Но ситуация с производством конины и баранины в нашей стране характеризуется не только высокой себестоимостью производимой продукции, но и многими другими неурядицами, связанными с сохраняющейся практикой недостаточного внимания местных органов к проблемам рядовых производителей-сельчан.

В настоящее время не везде на местах наблюдается однородная и стабильная картина роста поголовья овец и лошадей. И если в одних сельских округах ситуация в этом плане остается стабильной, то в других местах люди все больше отчуждаются от этого занятия, не содержат в своих домашних подворьях ни овец, ни лошадей. Особенно это типично для зерносеющих регионов, где во многих сельских подворьях нет даже кур и гусей, не говоря уже о коровах и овцах. В большинстве сельских округов практически не осталось пастбищных угодий для нормального выпаса скота – все отдано на откуп землепашцам. При этом в селах остается все меньше молодежи, способной взять инициативу по развитию индивидуального хозяйства в свои руки. Поэтому главам регионов явно нелегко убедить Правительство в позитивности социально-экономической ситуации на местах на основе заявлений в духе завхоза 2-го дома Старсобеса из «12 стульев», уверявшего публику в том, что подгоревшая каша варится на чистом сливочном масле…

– У вас наблюдается повышение цен на сахар, гречку, соль, мясо и мясопродукты, лук. Самая высокая цена на хлеб – и это в аграрном регионе?! – возмутился Премьер-Министр Сагинтаев на заседании Правительства по поводу мажорного доклада акима СКО.

Неосвоенный задел возможностей

Примечательно, что Казахстан во время Великой Отечественной войны поставлял фронту основную массу мясомолочных продуктов, в том числе консервированной тушенки – самой популярной пищи солдата. Например, только в западных районах республики было сосредоточено порядка 370 тыс. голов скота, эвакуированного из оккупированных территорий. Часть этого скота после освобождения земель была возвращена в прежние хозяйства, но львиная доля все же оставалась в ведении казахстанских скотоводов. Сельским труженикам удалось не только сохранить собственное поголовье и эвакуированный скот, но и превзойти к концу войны довоенные показатели по прип­лоду. Как же это им удалось?

Дело в том, что казахстанских животноводов выручал все эти годы своевременный и хорошо организованный переход к отгонному скотоводству, которое практиковалось в основном в зоне засушливой степной и полупустынной местности. В первую военную зиму в таких районах содержалось более 2,1 млн голов скота, или 24% от общереспубликанского количества. К концу войны это число увеличилось до 4,4 млн голов. Наши отцы и деды, будучи простыми сельскими тружениками, с великой честью выполнили свой патриотический и гражданский долг. За годы военного лихолетья они выдали фронту и стране более 5 829 тыс. тонн хлеба, около 734 тыс. тонн мяса, а также множество других видов продуктов питания и сырья для военной промышленности.

В народе издревле сложилось понимание того, что в период пастбищного содержания скота происходит наибольший интенсивный прирост живой массы и продуктивности животных. Поэтому в период плановой экономики практика отгонного животноводства сохранялась в регионах страны вплоть до начала рыночной эпохи. Ведь не все забытое старое – рутина.

Сегодня на основе различных программ развития, в том числе ПРООН и программы «Занятость-2020» в республике пытаются придать импульс этому традиционному делу. Однако, как подчеркнул Аскар Мырзахметов, для того чтобы говорить в полной мере о возрождении данной практики, необходимо подойти к этому комплексно, с решением всех вопросов, начиная от создания соответствующей инфраструктуры до стимулирования тружеников этой сферы.

Между тем согласно данным, озвученным депутатами Парламента РК в ходе обсуждения воп­росов рационального использования пастбищных угодий и создания органа, регулирующего эту сферу, в настоящий период в стране пастбищные земли занимают 188 млн га, или 70% всех сельхозплощадей рес­публики. При этом порядка 50% га пастбищных площадей не используется вовсе. Это ведет к неизбежной деградации пастбищных угодий, что на деле уже имеет место, – считают законодатели.

По данным экспертов, на территории Акмолинской области имеется 4,2 млн га пастбищ, в том числе 668,4 тыс. га, пригодных для отгонного животноводства, из которых более 1,4 млн га обводненных угодий.

В прошлые десятилетия на сезонные отгонные пастбища отправляли ежегодно до 75 тыс. голов крупного рогатого скота, более 10 тыс. лошадей. Пользователями этих пастбищ являлись хозяйства Тайыншинского, Зерендинского, Бурабайского, Чис­топольского, Володаровского. Арыкбалыкского и других районов области. В Карагандинской области в сферу кормопроизводства вовлечено 34,3 млн га сельскохозяйственных угодий, из которых пастбища составляют 33,5 млн га.

Таким образом, в целом по стране горных и степных, луговых и полупустынных пастбищ как для сезонного, так и круглогодичного отгонного выпаса скота более чем достаточно. И сегодня на этих территориях могли бы набирать товарную массу не только представители дикой фауны, но и тучные табуны и отары наших аграриев, если бы подобная практика была возведена повсеместно на уровень системности, а не сведена к локальным потугам «объять необъятное» на местах.