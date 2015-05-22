Спикер Мажилиса в качестве специального посланника Президента Казахстана вручил Премьер-министру Королевства Марку Рютте Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева с просьбой поддержать кандидатуру нашей страны на пост непостоянного члена СБ ООН на 2017–2018 годы.
При этом К. Джакупов подчеркнул, что в случае избрания нашей страны в состав СБ ООН Казахстан будет способствовать поиску адекватных ответов на современные вызовы. Приоритетными будут вопросы продовольственной, водной и энергетической безопасности, а также ядерного нераспространения.
Корме того, председатель Мажилиса провел ряд двусторонних встреч, основными темами которых стали направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, глобальная безопасность и стабильность.
В ходе беседы с председателем Сената Парламента Нидерландов Анки Брокерс-Кнол К. Джакупов подчеркнул приверженность двух стран к решению актуальных вопросов в этих сферах.
А. Брокерс-Кнол выразила удовлетворение высоким уровнем отношений между Казахстаном и Нидерландами и подтвердила готовность развивать диалог как в двустороннем, так и многостороннем формате.
– Солидарность и сотрудничество – основные принципы, по которым наши страны выстраивают отношения последние два десятилетия, – сказала А. Брокерс-Кнол.
По мнению спикера Сената Парламента Нидерландов, в ближайшее время перспективными направлениями для взаимодействия выступают демократия, экономика и региональная политика.
Особое внимание уделено вопросам глобальной безопасности. При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что политика Главы нашего государства направлена на содействие социальному прогрессу, поддержанию глобального мира и безопасности, развитию дружеских отношений между странами.
В связи с этим К. Джакупов выразил надежду, что Королевство Нидерландов поддержит кандидатуру Казахстана на пост непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2017–2018 годы.
Тема укрепления экономического сотрудничества получила развитие в ходе встречи с министром экономических отношений Хенком Кампом.
Собеседники высоко оценили уровень партнерских отношений двух стран. Сегодня Нидерланды занимают первое место среди инвесторов Казахстана, а объем двусторонней торговли за 2014 год превысил 9 млрд. долларов.
По мнению К. Джакупова, стимулированию торгово-экономического и инвестиционно-технологического взаимодействия будет способствовать казахстанско-голландский Деловой совет.
Выразив восхищение темпами развития Казахстана, Хенк Камп подчеркнул, что Глава государства Нурсултан Назарбаев ставит очень верные акценты для дальнейшего развития страны. По словам министра экономических отношений Нидерландов, хорошее экономическое развитие Казахстана важно для стабильности во всем регионе.
В свою очередь К. Джакупов предложил использовать потенциал Евразийского союза, что может содействовать сближению интересов стран.
Спикер рассказал собеседнику о преференциях в казахстанском законодательстве для иностранных инвесторов. Речь шла о законах, облегчающих налоговую нагрузку, а также способствующих совершенствованию инвестиционного климата.
В качестве перспективных направлений сотрудничества собеседники назвали нефтегазовую отрасль, сферу энергетики, транспорт и коммуникации.
Отметив, что в настоящее время казахстанские парламентарии готовят законодательную базу для эффективного выполнения пяти институциональных реформ, инициированных Президентом Казахстана, К. Джакупов подчеркнул важность для нашей страны международного опыта, в том числе и Королевства Нидерландов.
В свою очередь Х. Камп заверил спикера Мажилиса, что приложит все усилия, чтобы укрепить казахстанско-нидерландские экономические отношения.
В тот же день К. Джакупов встретился с представителями нидерландского бизнес-сообщества, а также обсудил с депутатом Сената Парламента Королевства Нидерландов, сопредседателем политического клуба «Друзья Казахстана в Нидерландах» Рене ван дер Линденом вопросы активизации двусторонних казахстанско-нидерландских контактов.