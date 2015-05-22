Использовать потенциал партнерства

Адия КЕНЖЕГУЛОВА
Спикер Мажилиса в качестве специального посланника Президента Казахстана вручил Премьер-министру Королевства Марку Рютте Послание Главы государства Нурсултана­ Назарбаева­ с просьбой поддержать кандидатуру нашей страны на пост непостоянного члена СБ ООН на 2017–2018 годы.
При этом К. Джакупов подчеркнул, что в случае избрания нашей страны в состав СБ ООН Казахстан будет способствовать поиску адекватных ответов на современные вызовы. Приоритетными будут вопросы продовольственной, водной и энергетической безопасности, а также ядерного нераспространения.
Корме того, председатель Мажилиса провел ряд двусторонних встреч, основными темами которых стали направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, глобальная безо­пасность и стабильность.
В ходе беседы с председателем Сената Парламента Нидерландов Анки Брокерс-Кнол К. Джакупов подчерк­нул приверженность двух стран к решению актуальных вопросов в этих сферах.
А. Брокерс-Кнол выразила удовлетворение высоким уровнем отношений между Казахстаном и Нидерландами и подтвердила готовность развивать диалог как в двустороннем, так и многостороннем формате.
– Солидарность и сотрудничество – основные принципы, по которым наши страны выстраивают отношения последние два десятилетия, – сказала А. Брокерс-Кнол.
По мнению спикера Сената Парламента Нидерландов, в ближайшее время перспективными направлениями для взаимодействия выступают демократия, экономика и региональная политика.
Особое внимание уделено вопросам глобальной безопасности. При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что политика Главы нашего государства направлена на содействие социальному прогрессу, поддержанию глобального мира и безо­пасности, развитию дружеских отношений между странами.
В связи с этим К. Джакупов выразил надежду, что Королевство Нидерландов поддержит кандидатуру Казахстана на пост непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2017–2018 годы.
Тема укрепления экономического сотрудничества получила развитие в ходе встречи с министром экономических отношений Хенком Кампом.
Собеседники высоко оценили уровень партнерских отношений двух стран. Сегодня Нидерланды занимают первое место среди инвесторов Казахстана, а объем двусторонней торговли за 2014 год превысил 9 млрд. долларов.
По мнению К. Джакупова, стимулированию торгово-экономического и инвестиционно-технологического взаимодействия будет способствовать казахстанско-голландский Деловой совет.
Выразив восхищение темпами развития Казахстана, Хенк Камп подчеркнул, что Глава государства Нурсултан­ Назарбаев ставит очень верные акценты для дальнейшего развития страны. По словам министра экономических отношений Нидерландов, хорошее экономическое развитие Казахстана важно для стабильности во всем регионе.
В свою очередь К. Джакупов предложил использовать потенциал Евразийского союза, что может содействовать сближению интересов стран.
Спикер рассказал собеседнику о преференциях в казахстанском законодательстве для иностранных инвесторов. Речь шла о законах, облегчающих налоговую нагрузку, а также способствующих совершенствованию инвестиционного климата.
В качестве перспективных направлений сотрудничества собеседники назвали нефтегазовую отрасль, сферу энергетики, транспорт и коммуникации.
Отметив, что в настоящее время казахстанские парламентарии готовят законодательную базу для эффективного выполнения пяти институциональных реформ, инициированных Президентом Казахстана, К. Джакупов подчеркнул важность для нашей страны международного опыта, в том числе и Королевства Нидерландов.
В свою очередь Х. Камп заверил спикера Мажилиса, что приложит все усилия, чтобы укрепить казахстанско-нидерландские экономические отношения.
В тот же день К. Джакупов встретился с представителями нидерландского бизнес-сообщества, а также обсудил с депутатом Сената Парламента Королевства Нидерландов, сопредседателем политического клуба «Друзья Казахстана в Нидерландах» Рене ван дер Линденом вопросы активизации двусторонних казахстанско-нидерландских контактов.

