egemen.kz
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Использовать потенциал в полной мере
Алла Серикбаева

Представители Агентства по противодействию коррупции РК организовали семинар для сотрудников газет «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда», на котором проинформировали об основных приоритетах Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

Борьба с коррупцией – основная задача государственной политики. В феврале 2022 года Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждена Концепция антикоррупционной политики РК на 2022 - 2026 годы.

В стратегическом документе обозначены ключевые проблемы, требующие решения в среднесрочной перспективе. Это «бытовая» коррупция, коррупционные риски в государственном и частном секторах, уязвимость процесса распределения бюджетных средств, недостаточная прозрачность закупок, высокий уровень участия государства в экономике. Предусмотренные в концепции меры направлены на устранение предпосылок коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности и широкое вовлечение гражданского общества. Более подробно об этом проинформировала сотрудников СМИ офицер по особо важным делам службы превенции Агентства по противодействию коррупции Жазира Жылкышиева.

Одно из новшеств - комплаенс-службы, которые проводят внешний и внутренний анализ коррупционных рисков. Создание данных структур для субъектов квазигоссектора является обязательством, а для частных компаний – правом. Кроме того, с 2021 года в квазигосударственном секторе в целях усиления подотчетности создаются общественные советы.

Как сообщила Жазира Жылкышиева, сегодня действует пожизненный запрет на трудоустройство на государственную службу и в субъекты квазигосударственного сектора для лиц, совершивших коррупционные преступления. Также согласно законодательству, запрещено дарить какие-либо ценные подарки госслужащим. Подарок на сумму до двух МРП (6 126 тенге) влечет административную ответственность, более дорогой – уже уголовная ответственность.

Опыт стран с низким уровнем коррупции свидетельствует, что главным условием ее минимизации является широкая вовлеченность гражданского общества. В Казахстане отсутствует достаточная правовая регламентация института общественного контроля. Закрытость данных ограничивает возможность граждан непосредственно участвовать в принятии решений, а доступная информация является сложной для понимания сути и носит формальный характер. Такой подход сдерживает плюрализм мнений. В этой связи потенциал средств массовой информации в противодействии коррупции используется не в полной мере. Поэтому важно проводить семинары и вести постоянное антикоррупционное просвещение. Именно такой подход позволит изменить ситуацию и сформировать в обществе «нулевую» терпимость к любым проявлениям коррупции.

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