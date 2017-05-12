​Использовать «цифровые» возможности

Дина Махамбетова

В мероприятии, организованном Региональным хабом в сфере госслужбы совместно с Министерством информации и коммуникаций РК, приняли участие руководители пресс-служб центральных и региональных госорганов.

Открывая семинар, председатель управляющего комитета регионального хаба Алихан Байменов отметил, что глобализация и развитие информационно-коммуникационных технологий становятся и вызовом, и возможностью для развития госслужбы, приводя к изменению самого характера отношений между государством и его гражданами.

– Сегодня госорганы вынуж­дены работать в квазиконкурентной среде. И это предопределяет повышенные требования со стороны граж­дан к качеству принимаемых госорганами решений. Несомненно, в связи с этим возрас­тает значение эффективного использования современных информационных технологий со стороны пресс-служб государственных органов, повышение доверия к которым является одним из ключевых показателей эффективности деятельности.

Управляющий партнер и старший консультант Центра передового опыта по маркетингу в государственном секторе Канады Майк Куджаски рассказал о «цифровых» тенденциях в мире и регионе по продвижению госорганов в социальных ресурсах. В рамках семинара-практикума участники ознакомились с эффективными методами информирования населения в соцсетях и совмещенными инструментами использования интернет-ресурсов в целях взаимодействия с обществом.

Семинар проводился в поддержку реализации Плана нации в части содействия в ин­формационном сопровождении и продвижении в реализации Пяти институциональных реформ, а также идеи казах­станской идентичности в СМИ и соцсетях.  

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