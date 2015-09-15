Использовать все шансы

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Виктор ФОМИН, директор Западно-Казахстанского областного детско-юношеского центра туризма и экологии, кандидат педагогических наук
Наш центр объединяет два загородных лагеря и туристско-оздоровительный комплекс «Бивуак». За лето в них отдохнули и укрепили здоровье порядка 2 тыс. ребят. Более чем в 50 кружках круглый год занимаются свыше 700 детей. И все они имеют возможность не только наблюдать, но и участвовать в разработанной и неукоснительно применяемой системе экономии. Мы используем только энергосберегающие лампочки. Повсюду установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Бутылки, бумагу, картон, металлолом сдаем в пункты приема. На территории лагеря «Евразия» произрастает свыше 70 сортов деревьев и кустарников, и опавшие с них листья собираем в компостные ямы, где образуется удобрение.
Прежде мы платили немалые деньги за вывоз мусора. Теперь же получаем путем его утилизации пусть не значительную, но прибыль. По нашей рекомендации подобные «уроки бережливости» проводятся и в районных центрах туризма и экологии. Сейчас готовимся к традиционному фестивалю «Европа – Азия». Это соревнования педагогов-турорганизаторов, в которых принимают участие учителя не только нашей, но и других областей Казахстана. В программу включена номинация «турнавыки и быт». Победителями станут те, кто продемонстрирует и предложит наибольшее число вариантов хозяйского и рационального подхода к использованию «всего и вся». К тому же гости подробно познакомятся с нашей «школой экономии» и, вне сомнения, будут применять полученные навыки в своих учебных заведениях.

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