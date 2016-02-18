Используя интеграционный ресурс Статьи 591 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

В сообщении пресс-службы ЕАБР приводится перечень проектов, которые были утверждены правлением или одобрены их концепции. Так, принят к финансированию проект программы АО «КазТрансГазАймак» на газификацию и модернизацию объектов Актюбинской и Мангистауской областей объемом более 46,4 млрд тенге. Ожидается, что налоговые платежи в бюджет Казахстана за счет реализации этой программы за весь десятилетний период кредитования могут составить более 72,4 млрд тенге (все данные – по текущему курсу), будет создано 236 новых рабочих мест.



Также одобрена концепция проекта МИР РК по строительству Большой Алматинской кольцевой дороги. Объем рассматриваемых банком инвестиций – 36 210 млн тенге. Банк одобрил концепцию проекта по строительству автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов «АЗИЯ АВТО Казахстан» в Усть-Каменогорске. Ожидаемый объем финансирования – свыше 65 млрд тенге сроком на 11 лет. По предварительным расчетам, проект позволит создать 4 000 рабочих мест на заводе и более 8 000 – на смежных производствах.



Одобрены и концепции в металлургической и горнодобывающей промышленности. Сумма кредита ЕАБР – 36 210 млн тенге сроком на 10 лет. Проекты направлены на улучшение экологической обстановки в регионах за счет уменьшения выбросов загрязняющих веществ, отмечается в сообщении банка. Благодаря их реализации предусматривается сокращение удельного потребления электроэнергии более чем на 15% на тонну выплавляемого сырья. Ежегодные налоговые выплаты в бюджет по этим проектам предварительно оцениваются в 23,5 млрд тенге. Их реализация будет способствовать развитию единых металлургических рынков и укреплению торгово-экономических связей между государствами – участниками банка. На стадии рассмотрения ЕАБР на текущий год находятся еще 8 проектов в отрасли транспортной и муниципальной инфраструктуры на сумму более 217 млрд тенге.



В целом на конец минувшего года инвестиции ЕАБР в республику составляли 39,4% от общего объема инвестиционного портфеля банка. В числе реализуемых при финансировании ЕАБР проектов такие, как строительство межрегиональной линии электропередачи Северный Казахстан – Актюбинская область, инвестиционное финансирование угледобывающей компании «Богатырь Комир», производства электровозов, а также финансирование строи­тельства первой крупной в Казахстане ветряной электростанции.

