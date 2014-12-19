Используя новые возможности

В ее состав вошли депутаты Мажилиса и Сената Парламента, руководители государственных органов, которые на протяжении трех дней посетят все районы и города и встретятся с общественностью. Такие поездки доказали свою эффективность и позволяют донести основные тезисы Послания Президента страны до каждого казахстанца. Работа группы на юге началась со встречи с общественностью областного центра, которая состоялась в ЮКГУ им. М. Ауэзова. Как отметил А. Мамытбеков, программа «Нұрлы жол» озвучена Нурсултаном Назарбаевым на фоне спада мировой экономики и падения цен на сырьевые ресурсы. Естественно, что в такой ситуации неизбежным становится снижение поступлений в бюджет. Глава государства обозначил ряд первостепенных задач, которые позволят не только сохранить, но и повысить устойчивость экономического развития страны. Более того, даже в таких непростых условиях государство гарантирует сохранение всех социальных программ. Стержнем новой экономической политики «Нұрлы жол» станет предложенный Президентом План инфраструктурного развития Казахстана, включающий 7 основных направлений. Это развитие транспортно-логистической, индустриальной, энергетической инфраструктуры, модернизация ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, жилищное строительство, развитие социальной инфраструктуры, а также поддержка малого и среднего бизнеса. На эти цели из Стабилизационного фонда предполагается направить 500 млрд. тенге. По словам министра сельского хозяйства, продолжится реформирование агропромышленного сектора, особое внимание будет уделено развитию пищевой промышленности и в целом увеличению производства продуктов питания. Для финансирования направления «Продукты питания» министерством планируется внести необходимые изменения в ГП ФИИР. Для Южного Казахстана развитие аграрного сектора в силу целого ряда причин имеет определяющее значение, и государство намерено и дальше поддерживать товаропроизводителей, предполагая к 2020 году увеличить объем выделяемых субсидий в 5 раз. Не менее важным станет для юга выделение средств на строительство и реконструкцию групповых водопроводов для обеспечения населения питьевой водой. Это также предусмотрено в рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В Государственной программе индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы предусмотрены также меры по поддержке малого и среднего бизнеса и стимулирования деловой активности. В частности, предполагается решить задачи по доступности сельхозсырья и финансовых услуг для перерабатывающих предприятий, снизить инфраструктурные издержки отрасли, в том числе за счет механизма государственно-частного партнерства. Не остались без внимания участников встречи три важных блока Послания, касающиеся дошкольного воспитания, строительства новых школ вместо аварийных, а также развития высшей школы. На этих аспектах подробно остановился Сансызбай Жолдасбаев, председатель Комитета по науке МО РК. Вчера А. Мамытбеков после встречи с общественностью провел прием граждан по личным вопросам, посетил хлопкоперерабатывающий завод «Мырзакент» в Мактааральском районе. В программе РИГ также запланированы поездки в сельский округ Абай и село Коктерек Сарыагашского района.
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