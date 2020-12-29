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Используя потенциал госпрограмм
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Вопрос обеспечения занятости населения занимает особое место в Комплексном плане по восстановлению экономического роста страны. Только в ЗКО не менее 6 тыс. официально зарегистрированных безработных получают специальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Кроме того, жителям региона, оставшимся без дохода из-за карантинных ограничений, была назначена выплата в размере минимальной заработной платы. В период ЧП ею было охвачено свыше 251 тыс. западноказахстанцев на общую сумму 10,6 млрд тенге. В июле-августе 2020 года выплаты получили еще 77,8 тыс. человек (3,3 млрд тенге).