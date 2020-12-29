Свежий выпуск
Используя потенциал госпрограмм
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Вопрос обеспечения занятости населения занимает особое место в Комплексном плане по восстановлению экономического роста страны. Только в ЗКО не менее 6 тыс. официально зарегистрированных безработных получают специальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Кроме того, жителям региона, оставшимся без дохода из-за карантинных ограничений, была назначена выплата в размере минимальной заработной платы. В период ЧП ею было охвачено свыше 251 тыс. западноказахстанцев на общую сумму 10,6 млрд тенге. В июле-августе 2020 года выплаты получили еще 77,8 тыс. человек (3,3 млрд тенге).

Вместе с тем трудно переоценить и значение государственных программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда, повышение занятости населения, создание новых рабочих мест. На сегодня их участниками являются более 53 тыс. западноказахстанцев. Одной из наиболее популярных в регионе стала программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» (2017–2021 гг.).

– По состоянию на 20 декабря текущего года программой «Еңбек» в Западно-Казахстанской области охвачено 29,6 тысячи человек, – рассказывает замес­титель руководителя управления координации занятости и социальных программ Исатай Мынбаев. – По первому направлению – «Обеспечение техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» – план приема на текущий год составил 800 человек. Начиная с 1 сентября трудоустроены 762 человека. Кроме того, на краткосрочные курсы направлены 340 человек, из них завершили обучение 294, трудоустроены 209.

По его словам, в настоящее время организация краткосрочного обучения осуществляется только по заявкам работодателей и в соответствии с потребностями рынка труда.

Второе направление – «Содейст­вие предпринимательским инициативам граждан» также относится к одному из наиболее эффективных механизмов прог­раммы. Получив кредит, безработный решает не только вопрос собственной занятости, у него появляется возможность создавать дополнительные рабочие места для других. Только в текущем году порядка 1 113 человек получили льготные микрокредиты на общую сумму 4,4 млрд тенге. В их числе 198 начинающих предпринимателей и 60 малообеспеченных семей. Перевыполнение годового плана составило 106,7%.

В этом году на предоставление государственных грантов участникам программы из местного и республиканского бюджетов выделено 1,1 млрд тенге. Все средства освоены – выдано 2 025 грантов. Порядка 708 человек, или каждый третий получатель гранта, являются членами малообеспеченных и многодетных семей.

По третьему основному направлению программы – «Трудо­устройст­во безработного населения на субсидируемые рабочие места» – работой обеспечены 11 тыс. западноказахстанцев. На социальные рабочие места направлены 832 человека, на молодежную практику – 1 869, на общественные работы – 8 327 человек. Выполнение годового плана по данному направлению составило 120%.

В соответствии с поручением Главы государства новая антикризисная программа – Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы – направлена на создание дополнительных рабочих мест при реализации инфраструктурных проектов. В ЗКО на 172 инфраструктурных проекта выделено 35,5 млрд тенге. Создано 7 866 рабочих мест, что составляет 90% от плана.

Портал электронной биржи труда, действующий в стране с 2018 года, предоставляет большие возможности для самостоя­тельного поиска как безработному, так и работодателю. По ЗКО на данном портале зарегистрировано 12 тыс. работодателей и 12 тыс. соискателей. Посредством портала ЭБТ в нынешнем году трудоустроено 2,8 тыс. безработных. Актуальными остаются 4,7 тыс. вакансий, то есть работа есть для каждого, кто действительно хочет работать.

В целом, несмотря на карантинные меры ограничения деятельности ряда сфер, с начала года показатель трудоустройства, в том числе по госпрограммам, увеличился в 13 раз – по области создано порядка 18,5 тыс. новых рабочих мест, из них 10 тыс. являются постоянными.

Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков
Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Сообщения о списке лиц, не досматриваемых в аэропортах, прокомментировало МИИР
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Открыто о реформах
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Сильная армия – сильный Казахстан
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Свежий выпуск
Лаборатория на свежем воздухе
Свежий выпуск
Увидеть и запечатлеть
Свежий выпуск
Юные знатоки Корана
Свежий выпуск
Альянс науки и практики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]