Используя потенциал госпрограмм

Вопрос обеспечения занятости населения занимает особое место в Комплексном плане по восстановлению экономического роста страны. Только в ЗКО не менее 6 тыс. официально зарегистрированных безработных получают специальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Кроме того, жителям региона, оставшимся без дохода из-за карантинных ограничений, была назначена выплата в размере минимальной заработной платы. В период ЧП ею было охвачено свыше 251 тыс. западноказахстанцев на общую сумму 10,6 млрд тенге. В июле-августе 2020 года выплаты получили еще 77,8 тыс. человек (3,3 млрд тенге).

Вместе с тем трудно переоценить и значение государственных программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда, повышение занятости населения, создание новых рабочих мест. На сегодня их участниками являются более 53 тыс. западноказахстанцев. Одной из наиболее популярных в регионе стала программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» (2017–2021 гг.).

– По состоянию на 20 декабря текущего года программой «Еңбек» в Западно-Казахстанской области охвачено 29,6 тысячи человек, – рассказывает замес­титель руководителя управления координации занятости и социальных программ Исатай Мынбаев. – По первому направлению – «Обеспечение техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» – план приема на текущий год составил 800 человек. Начиная с 1 сентября трудоустроены 762 человека. Кроме того, на краткосрочные курсы направлены 340 человек, из них завершили обучение 294, трудоустроены 209.

По его словам, в настоящее время организация краткосрочного обучения осуществляется только по заявкам работодателей и в соответствии с потребностями рынка труда.

Второе направление – «Содейст­вие предпринимательским инициативам граждан» также относится к одному из наиболее эффективных механизмов прог­раммы. Получив кредит, безработный решает не только вопрос собственной занятости, у него появляется возможность создавать дополнительные рабочие места для других. Только в текущем году порядка 1 113 человек получили льготные микрокредиты на общую сумму 4,4 млрд тенге. В их числе 198 начинающих предпринимателей и 60 малообеспеченных семей. Перевыполнение годового плана составило 106,7%.

В этом году на предоставление государственных грантов участникам программы из местного и республиканского бюджетов выделено 1,1 млрд тенге. Все средства освоены – выдано 2 025 грантов. Порядка 708 человек, или каждый третий получатель гранта, являются членами малообеспеченных и многодетных семей.

По третьему основному направлению программы – «Трудо­устройст­во безработного населения на субсидируемые рабочие места» – работой обеспечены 11 тыс. западноказахстанцев. На социальные рабочие места направлены 832 человека, на молодежную практику – 1 869, на общественные работы – 8 327 человек. Выполнение годового плана по данному направлению составило 120%.

В соответствии с поручением Главы государства новая антикризисная программа – Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы – направлена на создание дополнительных рабочих мест при реализации инфраструктурных проектов. В ЗКО на 172 инфраструктурных проекта выделено 35,5 млрд тенге. Создано 7 866 рабочих мест, что составляет 90% от плана.

Портал электронной биржи труда, действующий в стране с 2018 года, предоставляет большие возможности для самостоя­тельного поиска как безработному, так и работодателю. По ЗКО на данном портале зарегистрировано 12 тыс. работодателей и 12 тыс. соискателей. Посредством портала ЭБТ в нынешнем году трудоустроено 2,8 тыс. безработных. Актуальными остаются 4,7 тыс. вакансий, то есть работа есть для каждого, кто действительно хочет работать.

В целом, несмотря на карантинные меры ограничения деятельности ряда сфер, с начала года показатель трудоустройства, в том числе по госпрограммам, увеличился в 13 раз – по области создано порядка 18,5 тыс. новых рабочих мест, из них 10 тыс. являются постоянными.