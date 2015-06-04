Используя солнце и ветер Свежий выпуск 470 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Отбор наиболее перспективных разработок проводили члены жюри конкурса, в состав которого вошли представители таких стран, как Россия, Великобритания, Канада, Ямайка, Китай, ЮАР, США, Япония и Корея.

– Казахстан уделяет огромное внимание поиску возобновляемых источников энергии, поэтому мы с удовольствием сотрудничаем с учеными вашей страны, – отметил Масахико Бешшо, доцент японского университета из города Акита.

Экспозиция лучших проектов разместилась в региональном технопарке «Алтай». Отличительная особенность II международной выставки Oskemen EXPO 2015 – отдельная секция, посвященная школьникам и студентам.

К примеру, учащийся одиннадцатого класса Назарбаев­ Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Алмас Зай­нулдин представлял в финале конкурса «Энергия будущего» мобильную энергоустановку, изготовленную на базе бывшего в употреблении авиа­ционного двигателя.

– Разработка, автором которой является Алмас, изначально имела все шансы на успех, поскольку одной из сильных ее составляющих является экологическая эффективность, – считает научный руководитель юного изобретателя Дидар Токтасынов.

Инновационную идею Алмаса Зайнулдина жюри конкурса признало лучшей в номинации Junior 2015. Ученый из ВКГТУ им. Д. Серикбаева Андрей Вавилов стал победителем в другой номинации – «Зеленые» технологии в горно-металлургической отрасли». Известные в Казахстане изобретатели Александр Бакланов и Анатолий Ковшик выиграли номинацию «Чистые технологии в традиционной и альтернативной энергетике».

Восточный Казахстан обладает мощным солнечным, ветровым и гидроэнергетическим потенциалом. Здесь сосредоточено более 700 горных рек, энергия которых способна с лихвой не только покрыть имеющиеся потребности, но и сделать область в данном направлении экспортоориентированной. Точно также участники конкурса «Энергия будущего» уверены в том, что каждый очередной этап подготовки к ЭКСПО-2017 является по большому счету дополнительным импульсом для развития ветро-, био-, гелиоэнергетики в регионе и, конечно же, в стране и мире в целом.