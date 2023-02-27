"Приглашают иностранцев для непонятных целей": новую тенденцию в сфере миграции заметили в МВД

Около 7 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские за неделю в Казахстане. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Проверяются места компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие наемный труд иностранцев. За неделю выявлено 6 836 нарушений миграционного законодательства. Из них 1 814 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране, 1 886 фактов незаконного трудовой деятельности иностранцами, 356 работодателей привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы", – озвучила статистику Шугыла Турлыбек.

Она отметила, что за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 2 727 физических и юридических лиц. Вынесено 514 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. В принудительном порядке выдворено 130 иностранцев. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на 5 лет.

"Анализ правонарушений, совершенных иностранцами показывает, что они въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства, и в этом в большей степени помогают граждане Казахстана", – подметили в МВД.

"Кроме того, замечена тенденция, когда иностранцев в страну приглашают юридические лица для непонятных целей и в дальнейшем не принимают мер по их своевременному выезду, вследствие чего они находятся в стране с нарушением сроков пребывания", – дополнила Турлыбек.

Так, в Западно-Казахстанской области установили 2 граждан Нигерии и 7 граждан Турции с нарушением сроков пребывания. Материалы направлены в суд. Приглашавших юрлиц привлекут к адмответственности.