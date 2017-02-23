​Исправились после критики

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Сергей Горбунов, Павлодар

Похоже, что ТОО «Павлодар-Водоканал» и его аварийная служба положительно восприняли критику. Уже 21 февраля на сайте большинства информационных агентств областного центра появилось сообщение, что павлодарцам, живущим по названным адресам, следует запастись питьевой водой, так как ремонтные работы продолжатся. Далее диспетчерская служба «Павлодар-Водоканала» сообщила и о том, что «давление хозяйственно-питьевой воды будет снижено в остальных микрорайонах и промзонах города на период с 9 часов 22 февраля до 9 часов 23 февраля».

Тем самым слухи развеялись. Граж­дане смогли своевременно запастись водой. Без ажиотажа и никому не нужных пересудов.

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