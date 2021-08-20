Испугались и никому не рассказали: ушедший гулять с друзьями мальчик утонул в Павлодаре
Екатерина Бескорсая
Трагедия случилась еще днем накануне, но друзья погибшего испугались и никому не рассказали об этом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Сейчас спасатели и волонтеры ведут поиски тела мальчика. Как пояснили в пресс-службе Департамента по ЧС Павлодарской области, сообщение поступило от оперативного дежурного полиции за полночь – по сведениям правоохранителей, мальчик 2009 года рождения утонул на центральном пляже примерно в 14:30 часов 19 августа. Выяснилось, что ребенок ушел гулять с друзьями, а когда стемнело, и он не пришел домой, родители обратились в полицию. Уже в ходе разбирательств со слов друзей установили, что мальчик купался и утонул.
Подробнее о случившемся рассказали волонтеры, которые сейчас вместе с полицией и спасателями заняты на поисках погибшего.
«Дети купались на пляже без сопровождения родителей, и мальчик утонул. Другие мальчишки испугались и спрятали вещи утонувшего в кустах. Позже они признались в этом и нам, и сотрудникам полиции. Вещи найдены», - сообщается на странице в Instagram группы «Поисковики Павлодара Vita».
Отметим, что трагедия случилась на оборудованном для купания месте. Тем не менее спасателями Оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ центральный пляж не контролируется, поскольку он закреплен за отделом ЖКХ Павлодара и должен был быть обеспечен общественными спасателями. В городском акимате пока не прокомментировали ситуацию и не сообщили, как осуществляется контроль за местом отдыха горожан.
До этой трагедии в нынешнем купальном сезоне на водоемах Павлодарской области уже утонули 26 человек, в том числе шестеро детей.