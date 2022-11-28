Испытание морозом не прошли

По информации пресс-службы ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 27 ноября в 01:20 остановился котлоагрегат № 11. В 01:30 из-за большого расхода сетевой воды прекратили работу котлоагрегаты № 13, 14, 15. Утром горожане стали массово жаловаться на то, что в их домах не греют батареи, а где-то начались перебои с водой.

Как стало известно, проблемы на ТЭЦ возникли из-за потерь не на самой станции, а где-то на теп­ловых сетях города. Именно это и осложнило ситуацию – специа­листы не могли сразу найти мес­то большой аварии. Параметры подачи теплоносителя снизили до 52–53 градусов, что, конечно, не согревало дома, но не позволяло разморозить город.

Был создан оперативный штаб, в Экибастуз прибыло и руководство региона. По данным первого заместителя акима области Олега Крука, к двум часам дня на станции в работе были три энергетических и один водогрейный котел, еще один растапливали, чтобы хотя бы немного увеличить температуру подачи воды со станции.

Изначально так называемая подпитка (потеря) воды составляла 1 200 тонн, что в три раза превышает норму, к обеду цифра снизилась до 700 тонн. К этому времени специалис­ты, которые задействовали более десяти дронов для облета города, выявили порядка 15 повреж­дений и шесть из них устранили.

Кроме того, проводилось частичное отключение магистральных сетей, в ходе которого был выявлен участок по ул. М. Жусупа, где обнаружилось пять затопленных тепловых камер. На время откачки под вынужденное отключение попали 130 многоэтажных жилых домов, где пришлось слить воду из систем отопления.

Вообще, многие вопросы пришлось отрабатывать буквально в ручном режиме, особенно взаимосвязь с КСК и старшими домов. Дело в том, что слив воды из систем отопления домов только усугублял ситуацию, однако в некоторых случаях он был необходим, чтобы не разморозить здания. Кроме того, в Экибастузе часть сетей водоснабжения располагается над землей – в общей изоляции с теплосетями, такова проблемная особенность городской инфраструктуры. Остывшие теплотрассы в таком случае могли грозить и критическими сложнос­тями с водоснабжением. Поэтому власти обратились к владельцам частных домов, чтобы они организовали проток холодной воды во избежание заморозки.

К сожалению, власти практичес­ки не предоставили конкретной информации. Даже спустя 15 часов после аварии не было данных о том, сколько человек находится в больницах и других социальных объектах. Единственное, о чем сообщил и. о. акима области Абылкаир Скаков на своей странице в Инстаграм, что в Павлодар перевозят постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации, а также держат наготове транспорт для возможной передислокации пациентов больниц в Павлодар. К этому времени в областной центр направили также одну женщину из 28, находящихся в Экибастузском роддоме. В целом в медицинских организациях активно использовали обогреватели и выдали дополнительные одеяла.

К слову, горожане рассказывали в соцсетях, что из-за повышенной нагрузки на электросети начались перебои и со светом, а в местных магазинах раскупили все обогреватели.

Напомним, состояние Экибастузской ТЭЦ вызывало опасение горожан и экспертов минувшим летом, когда стало очевидно, что объект находится в плачевном состоянии и компания-владелец хотела избавиться от него, передав на баланс города. Однако региональные власти не спешили принимать столь проблемный «подарок». Об этом мы рассказывали в материале «И ТЭЦ готовы даром передать» 10 августа 2022 года.

После на ТЭЦ проводила проверку в том числе и республиканская комиссия, а власти заверяли горожан, что отопительный сезон будет хоть и сложным, но после тщательной подготовки пройдет успешно. Правда, уровень изношенности теплосетей здесь составляет 70%, и это основная причина ежегодной высокой аварийности. Темпы же ремонта таковы, что ситуация совершенно не улучшается: при общей протяженности труб в 342 км за год производят замену не более трех-четырех километров.

Вот и на этот раз испытание морозом город не прошел.