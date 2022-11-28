Испытание морозом не прошли

Статьи
Екатерина Бескорсая

Ночью с субботы на воскресенье Экибастуз остался без тепла – в 30-градусный мороз произошла авария на городской ТЭЦ.

По информации пресс-службы ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 27 ноября в 01:20 остановился котлоагрегат № 11. В 01:30 из-за большого расхода сетевой воды прекратили работу котлоагрегаты № 13, 14, 15. Утром горожане стали массово жаловаться на то, что в их домах не греют батареи, а где-то начались перебои с водой.

Как стало известно, проблемы на ТЭЦ возникли из-за потерь не на самой станции, а где-то на теп­ловых сетях города. Именно это и осложнило ситуацию – специа­листы не могли сразу найти мес­то большой аварии. Параметры подачи теплоносителя снизили до 52–53 градусов, что, конечно, не согревало дома, но не позволяло разморозить город.

Был создан оперативный штаб, в Экибастуз прибыло и руководство региона. По данным первого заместителя акима области Олега Крука, к двум часам дня на станции в работе были три энергетических и один водогрейный котел, еще один растапливали, чтобы хотя бы немного увеличить температуру подачи воды со станции.

Изначально так называемая подпитка (потеря) воды составляла 1 200 тонн, что в три раза превышает норму, к обеду цифра снизилась до 700 тонн. К этому времени специалис­ты, которые задействовали более десяти дронов для облета города, выявили порядка 15 повреж­дений и шесть из них устранили.

Кроме того, проводилось частичное отключение магистральных сетей, в ходе которого был выявлен участок по ул. М. Жусупа, где обнаружилось пять затопленных тепловых камер. На время откачки под вынужденное отключение попали 130 многоэтажных жилых домов, где пришлось слить воду из систем отопления.

Вообще, многие вопросы пришлось отрабатывать буквально в ручном режиме, особенно взаимосвязь с КСК и старшими домов. Дело в том, что слив воды из систем отопления домов только усугублял ситуацию, однако в некоторых случаях он был необходим, чтобы не разморозить здания. Кроме того, в Экибастузе часть сетей водоснабжения располагается над землей – в общей изоляции с теплосетями, такова проблемная особенность городской инфраструктуры. Остывшие теплотрассы в таком случае могли грозить и критическими сложнос­тями с водоснабжением. Поэтому власти обратились к владельцам частных домов, чтобы они организовали проток холодной воды во избежание заморозки.

К сожалению, власти практичес­ки не предоставили конкретной информации. Даже спустя 15 часов после аварии не было данных о том, сколько человек находится в больницах и других социальных объектах. Единственное, о чем сообщил и. о. акима области Абылкаир Скаков на своей странице в Инстаграм, что в Павлодар перевозят постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации, а также держат наготове транспорт для возможной передислокации пациентов больниц в Павлодар. К этому времени в областной центр направили также одну женщину из 28, находящихся в Экибастузском роддоме. В целом в медицинских организациях активно использовали обогреватели и выдали дополнительные одеяла.

К слову, горожане рассказывали в соцсетях, что из-за повышенной нагрузки на электросети начались перебои и со светом, а в местных магазинах раскупили все обогреватели.

Напомним, состояние Экибастузской ТЭЦ вызывало опасение горожан и экспертов минувшим летом, когда стало очевидно, что объект находится в плачевном состоянии и компания-владелец хотела избавиться от него, передав на баланс города. Однако региональные власти не спешили принимать столь проблемный «подарок». Об этом мы рассказывали в материале «И ТЭЦ готовы даром передать» 10 августа 2022 года.

После на ТЭЦ проводила проверку в том числе и республиканская комиссия, а власти заверяли горожан, что отопительный сезон будет хоть и сложным, но после тщательной подготовки пройдет успешно. Правда, уровень изношенности теплосетей здесь составляет 70%, и это основная причина ежегодной высокой аварийности. Темпы же ремонта таковы, что ситуация совершенно не улучшается: при общей протяженности труб в 342 км за год производят замену не более трех-четырех километров.

Вот и на этот раз испытание морозом город не прошел.

Популярное

Все
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Помогать не магазинам, а заводам
«Якорь» для сельской молодежи
​​​​​​​Что не так с ночным тарифом?
Испытание морозом не прошли
Франция уже в плей-офф
Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные
В Алматы побеждает «Бенфика»
Талантам надо помогать
Astana Club в Париже
Не пей, можешь не выжить
Ноябрь с теплом
Не комикс – сказка!
Люди вне времени
Ответственная свобода
Предприниматели тоже плачут
«Виновны!» – таков приговор суда, рассмотревшего уголовное дело по обвинению в покушении на убийство журналиста
Проекты на перспективу
Праздник аграриев
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Читайте также

Статьи
Astana Club в Париже
Статьи
Помогать не магазинам, а заводам
Статьи
В Алматы побеждает «Бенфика»
Статьи
Люди вне времени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]