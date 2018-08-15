​Испытание на прочность

В нынешнем году аграрии регио­на засеяли примерно 1 млн га. В целом на уборочные работы выделена 21 тыс. тонн удешевленного дизтоплива, 6 тыс. из них сельхозпредприятия и хозяйства должны были вывезти еще в июле, однако, по данным на 8 августа, заявок поступило на 4,5 тыс. тонн, оплачено и того меньше – 2,6 тыс., а отгружено 1,7 тыс. (28% от плана). Но такая статистика объясняется вовсе не отсутствием у фермеров желания получить поддержку, а отсутствием возможности.

Дело в том, что в нынешнем году в Павлодарской области внедряют пилотный проект по электронному распределению квот и реализации удешевленного топлива для аграриев: никаких бумажных заявок, все через Интернет, да и решение – кому и сколько – принимает компьютер. Власти уверяют: это сделано для удобства самих селян, однако пока такой энтузиазм разделяют не все. Впрочем, выбора у фермеров все равно нет – льготную солярку они могут получить только так.

Справедливости ради стоит сказать, что у новой электронной системы есть ряд плюсов. Главный из них – круглосуточный доступ без выходных, то есть подать заявку на сайте qoldau.kz можно хоть ночью в воскресенье. Кроме того, крестьянам из отдаленных сел не нужно ехать в райцентр или город. Ну и естественно, прозрачность распределения дизтоплива, а также отсутствие бюрократии. Все это поможет сократить нак­ладные расходы.

Первым делом павлодарские фермеры (пока единственные в стране) на портале осуществили прорисовку своих полей, внесли в соответствие с ними данные по севооборотам за 2 минувших и 2018 год. Разработчики подчеркивают – система призвана автоматически определить дос­товерность данных с помощью дистанционного зондирования земли. После чего фермер опять же через портал подает заявку в управление сельского хозяйства на получение квоты, причем объем дизтоплива также рассчитывает компьютер. Когда управление эту заявку принимает (в течение одного рабочего дня), система автоматически утверждает квоту, фермер на портале заключает электронный договор с оператором. Здесь же он подает заявку на отгрузку, деньги перечисляет на расчетный счет АО «Информационно-учетный центр» – разработчика портала и в то же время гаранта выполнения всеми участниками своих обязательств.

Но это в идеале. На деле же новшество забуксовало в первые же дни внедрения, и это признают сами чиновники – были проблемы, но их устранили. Сначала в систему внесли данные для распределения топлива без учета культур, но потом выяснилось, что так не пойдет – для уборки разных посевов нужны разные объемы горючего. Кроме того, изменился оператор – первая фирма сама отказалась от выполнения своих обязанностей, пришлось искать нового и отклонить те заявки на ГСМ, которые уже были поданы к тому моменту. Был еще один ­нюанс, который потребовал времени для устранения: первоначально счет для перечисления аграриями средств за льготное горючее был в Казкоммерцбанке, но его слияние с Народным привело к тому, что система долж­ным образом не работала, в итоге пришлось предусматривать резервные счета.

– Я не скажу, что проект внед­рялся гладко, мы столкнулись с трудностями, но сейчас все работает в штатном режиме. С самими фермерами проведены обу­чающие семинары еще с весны. По данным на 7 августа, к нам поступило 89 заявок на отгрузку в целом по области, – говорит Жанара Сламова, начальник Павлодарского отделения АО «Информационно-учетный центр». – Идет справедливое распределение топлива при подтверж­дении посевов спутниковыми снимками высокого качества. Две прог­раммы учитывают не только правильность территориального деления – карт полей, которые нарисовали сами сельскохозяйственные товаропроизводители, но и правдивость данных о том, что на этих землях посеяно. С учетом графиков вегетации современное оборудование может идентифицировать, где поле под парами, где залежные земли, где сорная трава, а где та или иная культура. Если что-то не совпадает – а таких случаев бывает немало – заявка отправляется на доработку.

Руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области Нурболат Макашев отметил, что буквально за сутки, к 8 августа, число заявок существенно возросло – до 105 (на момент верстки номера число заявок составило 185, 164 из них в сумме 5,8 тыс. тонн утверждены – Ред.). К тому же добавил: задержка из-за сбоев портала qoldau.kz на уборочной не отразится (основные работы в регионе начинаются с середины августа), да и наказывать самих аграриев за несоблюдение графика отгрузки, как это было в прежние годы, никто не будет – весь июльский объем ГСМ они могут вывести и в августе. А вот сенокос, который сейчас в самом разгаре, нынче не дотируется, поэтому аграрии уже заявили: корма подорожают, ведь для покоса технику заправляют соляркой по рыночным ценам.

Безусловно, самым серьезным испытанием нынешнего года для селян станет цена на солярку. Даже удешевленное топливо подорожало: в Павлодаре июльскую «дотацию» отдавали за 186,5 тыс. тенге за тонну с учетом услуг оператора (это 158 тенге за литр), а уже авгус­товскую будут продавать на тысячу за тонну дороже, а значит – по 159 тенге за литр. Да, рыночные цифры гораздо выше – на зап­равке можно увидеть ценник и в 190 тенге за литр. Но к этому никто не был готов: еще в апреле расценки были совершенно иными – льготная солярка с завода обходилась в 134 тенге за литр, розничная – 150.

И хотя сезонные сюрпризы от нефтехимиков уже стали привычными (в 2016 году к уборке литр солярки стоил в районе 93 тенге, в 2017 году – уже около 130 тенге), в нынешнем году представители отрасли называют новые объективные причины подорожания. Например, модернизация нефтеперерабатывающих заводов нацелена на то, чтобы производить больше дорогих бензинов класса Евро-4, Евро-5, а значит, меньше тяжелых нефтепродуктов. Само дизельное топливо теперь будет тоже более высокого стандарта, соответственно, дороже. И если с бензином дефицита нынче нет, то с соляркой – все наоборот. Плюс к этому относительно высокие цены на нефть, удорожание стои­мости ее переработки на заводе и существенное повышение ставки акциза на дизтопливо с 540 до 9,3 тыс. тенге за тонну, или с 0,4 до 7,5 тенге на литр. Многое из этого было известно заранее, так что ситуация вполне предсказуема и закономерна.

Но все эти аргументы мало успокаивают представителей другой стратегической отрасли – аграрный сектор не всегда может ответить на них повышением цен на свои товары, хотя продукты питания традиционно дорожают вслед за топливом.

Геннадий Андрейцев, глава кре­с­тьянского хозяйства «Родник» Павлодарского района, к вывозу льготной солярки еще не приступал, говорит, что за работу в новой электронной системе ответственен бухгалтер, но не во всех хозяйствах есть такой сотрудник. На 160 га, которые здесь засеяли овощами и картофелем, получат чуть более 18 тонн солярки со скидкой, а хотелось бы раза в 2 больше.

– Мы еще ничего не получали, но уже знаем, что на капусту, огурцы-помидоры не дали. Вот сейчас купил цистерну солярки сам, – сетует фермер. – Выделили удешевленное топливо только на уборку картофеля и моркови. Льготная цена, конечно, ниже, чем на заправке, но надо к ней еще прибавить 3 тенге за литр – за доставку к хозяйствам. Мне вот недалеко – километров 30 от базы, а есть же отдаленные поля, там другие расчеты. Но самое главное, себестоимость наших товаров растет, а цены сильно не поднимешь. Все крестьяне сидят в кредитах, сейчас все наперегонки будут сбывать продукцию с полей, чтобы рассчитаться с банками. Уже сегодня ранняя картошка уходит по 60 тенге за кило, а будет еще дешевле, ведь урожай хороший.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Ертiс Агро», куда входят 40 самых разных хозяйств региона, Ерлан Токтушаков смот­рит на ситуацию еще более пессимистично: льготное топливо не только дорого, его еще и недос­таточно, а ведь расходы на ГСМ в себестоимости некоторых сельхозпродуктов достигают 50%.

– Объемы удешевленного топ­лива процентов на 80–90 зак­рывают потребность для выращивания и уборки культур на багаре. Но сейчас не выделяют удешевленную солярку, например, на доставку зерна с полей на ток или элеватор, на доведение продукции до кондиции: сушка зерна – это ГСМ, на хранение, сенокос, на уборку некоторых овощей, – перечисляет Ерлан Токтушаков. – Естественно, все это серьезно отразится на себес­тоимости. Стоит учитывать, что у многих аграриев есть проблемы с финансовыми ресурсами, поэтому не получается работать на перспективу, да и попросту нет емкостей, чтобы заранее закупать солярку, все работают с колес. Кроме того, систему с электронным распределением квот нужно было отладить в межсезонье, чтобы хотя бы это не мешало работать. Цифровизация нужна, но не в спешке. Похожая история была и с электронными зерновыми расписками – этот инструмент до сих пор толком не работает.

Голоса фермеров сейчас звучат в унисон во всех регионах страны – топливо слишком дорогое. Но таковы законы рынка, и в итоге аграрии готовятся к убыткам, а население – к новым ценам не только на заправках, но и на базарах.