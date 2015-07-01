Свежий выпуск Испытание огнем Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

В субботу на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в кафе «Пицца Хаус». В 12.33, три минуты спустя, на место происшествия прибыли первые подразделения ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ». Двухэтажное здание уже полыхало. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на кровлю расположенного вблизи жилого пятиэтажного дома.

В ликвидации пожара были также задействованы военизированная пожарная команда АО «ЮУЖД», пожарные расчеты ФАО «Өрт сөндіруші», техника и сотрудники ТОО «Кызылжар су», АТП АО «СевКазЭнерго». Отлично показали себя полицейские, действовавшие предельно четко: 400 сотрудников ДВД занимались регулированием движения и обеспечением беспрепятственного проезда спецтранспорта, охраняли общественный порядок.

Из загоревшегося дома спасатели эвакуировали 208 человек, в том числе 13 детей, распространение огня на верхние этажи допущено не было. Пожар удалось локализовать в 15.20, а полностью ликвидировать – в 16.25. Огнем уничтожена кровля кафе на площади 957 кв. м, повреждены стены, перегородки, имущество. Уничтожена также кровля пятиэтажного жилого дома на площади 715 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.