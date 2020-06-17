Испытание огнем

С конца мая по первую неделю июня в мегаполисе подряд произошли возгорания на различных объектах, которые оказались в центре внимания общественности и СМИ. Одни отличались высокой степенью сложности, другие нанесли значительный ущерб владельцам имущества. Но их можно было избежать, если бы не пресловутый человеческий фактор, а точнее, пренебрежение правилами безопасности.

Короткое замыкание элект­ропроводки стало причиной пожаров на территории склада лесопиломатериалов и гостиничного комплекса. В первом случае база для складирования только отстраивалась, огонь за короткое время охватил почти 1 тыс. кв. м. Чтобы снизить температуру и локализовать быстро распространяющееся пламя, кроме специальной пожарной техники и поливомоечных машин горводоканала, пришлось привлечь вертолет.

Возгорание в 3-этажном гос­тиничном комплексе «Гыньяз» возникло на кровле здания. Тушение осложняли особенности конструкции крыши и припаркованные вокруг автомобили. Стало известно, что гостиница в условиях карантина не работала, поэтому пожар случайно заметили из соседних зданий.

Пожар в нижней части города 29 мая можно было наблюдать из разных точек мегаполиса – таким значительным по масштабу он оказался. Огнем было охвачено около 1 600 кв. м площади складов крупной коммерческой компании. Продвижению огня способствовала плотная загрузка складских помещений. В результате пострадало много импортной мототехники, хранившейся в ангарах и под навесами, а также архивы международных организаций, владельцам нанесен значительный ущерб. Пожар получил высокую оценку сложности, к его тушению привлекались около 100 человек личного состава ДЧС Алматы и вертолет с водосливным устройством.

В этом случае причиной ЧП стало явное несоблюдение правил пожарной безопасности. На рядом стоящей складской базе строители вели сварочные работы, в результате небрежности возникший огонь перекинулся на соседнюю территорию.

Похожий сюжет развернулся на строительстве школы в Медеуском районе. При проведении огневых работ, связанных с устройством гидроизоляции на кровле здания, произошло возгорание горючего утеплителя. В итоге огонь распространился на площади 700 кв. м, к тому же прои­зошел взрыв газового баллона. Чудом обошлось без пострадавших и на этот раз.

С минимальными потерями завершилась и последняя история с загоревшимся на ходу маршрутным автобусом. Пожар начался в моторном отсеке машины из-за неисправности газовой топливной системы. Водитель вовремя обнаружил возгорание и помог эвакуироваться шестерым пассажирам, при этом сам получил легкие ожоги рук.

Не сложно заметить, что неприятности с огнем преиму­щест­венно возникали не вследствие непреодолимой силы, а по недо­смотру и ослаб­лению контроля руководителей организаций и частных лиц, халатности и небреж­ному отношению к собственной безо­пасности. А от этого действительно многое зависит.

По действующему законодательству и введенному мораторию большая часть предприятий и организаций выпадает из-под контроля ДЧС. Проверкам в особом порядке подлежат только достаточно крупные объекты высокой степени риска, к примеру склады площадью более 2 500 кв. м, объекты торговли, общепита, занимающие более 1 500 «квадратов», и другие. Их в обязательном порядке проверяют раз в год.

Недвижимость, не отнесенную к категории высокой степени рис­ка, инспекторы могут посещать лишь по обращениям граж­дан и поручению органов прокуратуры. А ответственность за обеспечение пожарной безопасности и сохранность имущества, а также жизни людей становится личной для совершенно конкретных граж­дан – собственников, назначенных менеджеров или уполномоченных лиц.

Формы же ответственности за несоблюдение норм и правил пожарной безопасности предусмат­ривает Кодекс об административных правонарушениях – это может быть предупреждение или штраф в размере от 5 до 50 МРП. В случаях, когда речь идет о жертвах и значительных потерях, может последовать и уголовное наказание.

Своевременные и умелые действия алматинских пожарных позволили избежать жертв и пострадавших во всех упомянутых ЧП. В период карантина на особый режим несения службы переведены 1 525 спасателей и 287 единиц специальной техники городского департамента по чрезвычайным ситуациям. Ежесуточно для немедленного реагирования на службу заступают 355 человек, 118 единиц техники и 3 авиаборта.

Интересная деталь: возгорание на крыше строящейся школы определила тепловизионная камера ДЧС – система оперативно передала сигнал бедствия дис­петчеру. Проект, предназначенный для автоматического мониторинга города на обнаружение дыма и огня, сейчас находится на стадии внедрения.