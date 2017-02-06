​Испытание стихией

Испытания на прочность сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС) выпадают каждый год, но нынешний выдался особо проблемным. По снежным осадкам он бьет все рекорды: по нескольку раз в день приходят сообщения о закрытии автотрасс из-за непогоды. А в это время застрявшие в пути машины посылают в эфир тревожные сигналы...

Дорожные полицейские немедленно отправляются на выручку, сами порой рискуя оказаться в снежном плену. Накануне в команде спасателей-полицейских оказался и автор этих строк. Выехали в обыч­ный рейд, но вскоре разыгрался сильный буран. Впереди сплошная белая пелена, и можно было только удивляться мастерству водителя-сержанта, продвигающегося по трассе почти на ощупь. Остановиться, переждать не можем: по рации передали сообщение, что на 62-м км автотрассы Кокшетау – Атбасар в перемете застряла иномарка, в ней двое взрослых и двое детей. Наш экипаж оказался ближайшим к тому месту.

Доехали, дозаправили машину бензином из дежурной канистры, передали координаты в ДЧС. Помощь подоспела через полтора часа. Признаться честно, от напряжения, непонятно откуда взявшегося страха тут же дала о себе знать гипертония. В подобной передряге я оказался впервые и, не дай Бог, оказаться второй, третий раз. Они же, сотрудники ДПС, в бураны «с колес не слазят».

– Такие будни для нас привычны, – замечает начальник отдела организации надзора за дорожным движением местной полицейской службы (МПС) ДВД Акмолинской области Куанышбек Абенов. – Время суток не важно, поступает команда, и экипажи выдвигаются на исходные позиции.

Исходные позиции – 2 112 км дорог республиканского и международного значения. В летний период такую протяженность трудно проконтролировать, зимой, казалось бы, возможно лишь теоретически, однако ситуация вынуждает действовать еще и практически. Только за декабрь прошлого года и январь текущего более 120 раз закрывались автотрассы, эвакуированы около 80 человек, организовано 65 сопровождений транспортных средств в количестве 6 417 единиц, переданы почти 70 сообщений в дорожные службы о проблемных местах на маршрутах патрулирования.

И тем не менее ДТП, да еще со смертельным исходом, имели мес­то. 4 декабря 2016 года произошло лобовое столкновение в период бурана на автобане Бурабай – Астана, погибли четыре человека. 12 декаб­ря новое столкновение, четыре человека пострадали. Если б не помощь на дорогах, организованная подразделениями МПС и ДЧС, жертв могло быть в разы больше.

Теперь о передовом опыте. Учитывая сложность обстановки, экстремальные погодные условия, акмолинская дорожная полиция организовала караваны принудительного сопровождения автотранспорта на участках, которые были закрыты для проезда, а затем открыты после метели.

Огромное скопление машин, напоминающее массовый старт в биатлоне, устремляется в очищенный от снега коридор, часто нарушая ПДД, создавая опасность для движения. Видимость плохая, колея узкая, но все хотят непременно проскочить и оказаться дома. Нынче впервые автокараваны взялись сопровождать одна, а то и две патрульные машины, поддерживая порядок на дорогах. В этих случаях ДТП пока удает­ся избежать. На 25 января организовано 65 сопровождений с мигалками, на 1 февраля их было уже 79.

Отдельная тема – закрытие дорог. Еще год назад для этого требовалось более трех согласований: МПС, ДЧС, владельцев объектов, иногда местной власти. Сегодня обходятся двумя – МПС и ДЧС. Административная волокита тоже играет негативную роль для безопасности дорожного движения в период стихии. Сократились согласования, сократилось время для принятия мер и оказания помощи.

Вот свежий пример. 23 января патрульный экипаж МПС сообщил,что между Щучинском и аулом Жасыл на автотрассе Бурабай – Астана сломалась легковушка, двигатель не работает, водитель и пассажиры замерзают. Автобан в тот день для проезда был закрыт, машина скорей всего выехала из придорожного села и оказалась в снежном плену. Сигнал 303 через сотрудников ДПС ушел в департамент по чрезвычайным ситуациям, откуда незамедлительно выехал тяжелый внедорожник, который отбуксировал в теплое место иномарку.

– Спасибо надо сказать руководителю ДЧС Акмолинской области Алексею Советову, – отмечает Куанышбек Абенов. – На любую нашу просьбу его ведомство отвечает оперативной исполнительностью. Раньше такого не было: пока шли длительные переговоры, кто должен, а кто нет, люди находились в снежном капкане.

Подполковник часто повторяет: «Буран не любит одиночества». 20 лет назад, будучи молодым сержантом, он впервые участвовал в спасении людей, оказавшихся в плену стихии. И твердо для себя уяснил – с непогодой шутки плохи, «авось проскочим» может закончиться печально, если не трагично. Как сейчас помнит, гаишники перекрыли дорогу Кокшетау – Костанай. И все равно один КамАЗ ухитрился проехать, минуя пост.

Обнаружили его на рассвете по черному дыму. Грузовик прибыл из Шымкента, водитель и два пассажира одеты в кроссовки, легкие курточки, на улице минус 25. Заст­ряв в сугробе, машина сломалась, попутного транспорта нет, мобильных телефонов в то время тоже не было, оставалось надеяться только на чудо и собственную смекалку. Она-то и выручила, не дала замерзнуть. Бедолаги, сняв с машины колеса, подожгли их, так и спаслись. Утром всех троих доставили в больницу с обморожениями.

Надежда на «авось» подводит многих. Участники дорожного движения, как выясняется, спешат в аэропорт, больницу, на вокзал, по другим неотложным делам. Многие норовят объехать выставленный пост, пререкаются с сотрудниками ДПС, нередко звучат угрозы. Полицейские берут на себя роль психологов, хотя каждый, кто отправляется в путь в ненастье, сам должен 10 раз задуматься о личной безопасности.

Еще одна проблема нынче особенно заявила о себе. В бураны часто необходима экстренная эвакуация транспортных средств с проезжей части. Специализированная дорожная техника с этой задачей не справляется, машины ДЧС по специфике не предназначены для таких целей. Полицейским остается задействовать попутно проходящий транспорт, а это уже превышение должностных полномочий.

...Встречались с Куанышбеком Абеновым в солнечный, почти безветренный день. Вроде погода восстановилась, можно и выходной объявить, произнес он. Утром следующего дня стало ясно – выходной для них, что называется, «накрылся». Буранило так, что соседние дома не разглядеть. Пришлось вновь перекрывать дороги, и на этот раз по всем направлениям. Более 200 сотрудников ДПС заступили на уже привычное экстренное дежурство.