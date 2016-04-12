Испытание стихией

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Вода отступает от сел. В целом, как говорилось на заседании оперативного штаба, талыми водами было подтоплено 315 домов в 13 населенных пунктах семи районов. Могло быть больше, слишком много снега растаяло практически одномоментно. Однако на борьбу со стихией были направлены и силы серьезные: свыше тысячи человек личного состава, 265 единиц техники, достаточное количество водооткачивающих устройств и плавсредств. В непрерывном режиме (порой спасателям даже перекусить толком не оставалось времени) расчищались русла, прорывались дополнительные каналы, вскрывались автотрассы, укладывались наполненные инертным материалом мешки.
Главное – среди людей жертв и пострадавших не было. Всем, вынужденным покинуть дома, предоставлялись крыша над головой, питание и медицинский уход. Общественный порядок вообще не пострадал, напротив, даже укрепился. Перешедшие на усиленный вариант несения службы полицейские обеспечили беспрепятственное продвижение специальной техники в нужных направлениях, а вот многих владельцев личного транспорта оберегли от рискованных поездок. Как всегда, люди в погонах не допустили в зонах ЧС случаев мародерства.

Жителям села Донецкого, подвергшегося наиболее сильному удару стихии, уже выплачена компенсация за погибшую домашнюю живность. Из резерва облакимата на то выделено 1 млн 95 тыс. тенге. Как сообщил и. о. руководителя управления ветеринарии Берик Альжанов, независимая оценка утраченного производилась по рыночной стоимости. В результате суммы оказались вполне удовлетворительными. Так, дончанин Леонид Левицкой, сказав, что на полученные деньги сможет приобрести тот же скот, отметил:
– Оперативно все сделано, даже недели не прошло.

– Спасибо государству, – поддерживает его земляк Владимир Дворецкий, – я буду снова ярочек покупать.
В ближайшее время по поручению акима СКО Ерика Султанова начнется выдача компенсаций и на ремонт пострадавших от талых вод домов. Но поддерживает людей не только государство. Из предпринимателей первым 2 млн тенге адресно передал пострадавшим от паводка жителям села глава компании «Алиби» Нурлан Тлеубаев. Гуманитарный груз направил в Донецкое СКОФ «Красный полумесяц Казахстана».

По обыкновению, не остались в стороне полицейские. По решению офицерских собраний ДВД и УВД Петропавловска они собрали необходимые для ремонта материалы, инструменты, одежду, продукты питания и передали все руководству Тайыншинского районного акимата – помощь ведь и другим селам требуется, на мес­те виднее, как ее распределить.

Новый облет территории, совершенный Ериком Султановым, позволил уточнить ситуацию, внес­ти дополнительные коррективы в расстановку сил. Пока много воды остается в Есильском, Аккайынском, Кызылжарском районах – тут же поступило распоряжение о сооружении новых дамб и водоотводов. В районах остается еще немало работы, но центр тяжести в соответствии с природными явлениями смещается к руслу Есиля. Его уровень поднимается, со дня на день большую воду ждут в Петропавловске, где на положении островов могут оказаться микрорайоны «Заречный» и «Кожзавод». Все меры на сей счет приняты.
– Мы знаем, сколько домов может оказаться в зоне подтоп­ления. Подготовлены пункты эвакуации. В случае необходимости люди будут эвакуированы в местную школу. Вся техника готова, – сказал глава региона.

Сейчас на главной водной артерии области идет ледоход, заторов не наблюдается. На Петропавловском гидроузле открыты все затворы, ожидается, что вода через плотину пройдет транзитом.

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