Экономика
Испытанием для ЕАЭС стало снижение экспортных цен на нефть – Назарбаев
Эльмира Киргеева, Айнур Курамысова
На долю Евразийского экономического союза выпали большие испытания. Такое мнение выразил Нурсултан Назарбаев на переговорах с Владимиром Путиным, проходящих в настоящий момент в Акорде, передает Kazpravda.kz.

"1 января ЕАЭС начал работать. К сожалению, на наш Союз выпали большие испытания – снизились экспортные цены на нефть в Казахстане и России. Я думаю, мы знали что будут такие риски, (этому предшествовали – Прим. автора) волнение было, целевая диспропорция была. Спасибо, что после нашего разговора приняли меры, все стабилизировалось", – отметил Глава государства.

Президент также обратил внимание на ряд мероприятий, которые предстоит провести совместно: "Впереди у нас много разных событий. Главное из них –  70-летие Победы. Мы председательствуем в СНГ, осенью в Казахстане пройдет наша региональная встреча, и многие вопросы, которые ставились, нормально решаются. Я думаю, сегодня мы обсудим в неформальном формате текущие события, которые происходят в регионе, мире, как нам, Евразийскому экономическому союзу, из кризиса выйти".

В свою очередь Владимир Путин предложил преодолевать сложности в экономике вместе.

"Я всегда с большим удовольствием бываю у вас в гостях. Страна – одна из самых близких для нас партнеров, союзников. Действительно, не простая ситуация в мировой экономике с учетом и ситуации на рынках. Но я уверен что созданы, в том числе и при вашем непосредственном участии, в Казахстане и на всем постсоветском пространстве, основы в экономике и социальной сфере, которые безусловно помогут преодолеть эти сложности. Если мы будем делать это вместе так, как мы делали это в предыдущие годы, нам легче будет выходить из ситуации, которая сложилась сегодня. Поэтому действительно нужно воспользоваться Вашим предложением для того, чтобы обсудить двусторонние отношения, по интеграционным трэкам. В мире немало сложных проблем, которые требуют особого внимания с нашей стороны", – заметил Президент России.

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