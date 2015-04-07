Фото с сайта n-mar.ru
В очередной раз неудача постигла испытания индийской ракеты-перехватчика Ashwin, которая упала сразу после пуска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
Как сообщила газета New Indian Express, испытания проводились на полигоне на острове Уиллера у берегов штата Орисса.
Специалисты индийской Организации оборонных исследований и разработок анализируют причины происшествия.
По заявлению разработчиков, радиус действия одноступенчатой твердотопливной ракеты Ashwin составляет 1 000 км, она может поражать цели на высоте до 20 км.
"Это – уже седьмые испытания ракеты, два из них завершились неудачей по техническим причинам", – отмечается в распространенной информации.