Испытания индийской ракеты-перехватчика Ashwin закончились неудачей

В очередной раз неудача постигла испытания индийской ракеты-перехватчика Ashwin, которая упала сразу после пуска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.

Как сообщила газета New Indian Express, испытания проводились на полигоне на острове Уиллера у берегов штата Орисса.

Специалисты индийской Организации оборонных исследований и разработок анализируют причины происшествия.

По заявлению разработчиков, радиус действия одноступенчатой твердотопливной ракеты Ashwin составляет 1 000 км, она может поражать цели на высоте до 20 км.

"Это – уже седьмые испытания ракеты, два из них завершились неудачей по техническим причинам", – отмечается в распространенной информации.

