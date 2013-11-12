Испытанная временем дружба

Форумы межрегионального сотрудничества давно зарекомендовали себя как авторитетная диалоговая площадка для представителей деловых кругов, как эффективный инструмент развития и углубления взаимовыгодной кооперации между регионами Казахстана и России. Традиционно страны принимают мероприятие по очереди, и после проведения в Павлодаре форума 2012 года «эстафета» перешла российскому Екатеринбургу. Примечательно, что этот город претендует на право проведения в 2020 году Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО», и это, в некотором смысле, дает новые возможности для сотрудничества. Астане как уже признанной хозяйке Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» есть чем поделиться с Екатеринбургом в плане опыта по продвижению заявки, по подготовке непосредственно к мероприятию.

В целом же диалог в рамках юбилейного форума сосредоточился на вопросах промышленной кооперации двух стран. В мероприятии, прошедшем в Екатеринбурге 10–11 ноября, приняли участие порядка 3 тыс. человек, в том числе официальные делегации 16 российских регионов и 10 казахстанских областей, руководители министерств и ведомств, главы приграничных регионов, крупных промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, эксперты в области инновационных технологий.

Перед пленарным заседанием Х Форума межрегионального сотрудничества Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Казахстана и России в рамках интеграционных объединений.

Президент Казахстана отметил важность развития приграничной и межрегиональной торговли для углубления торгово-экономического партнерства двух стран. Он напомнил , что идея проведения Форума межрегионального сотрудничества была озвучена 10 лет назад и сегодня проводится юбилейная встреча в таком формате.

– За это время многое пройдено, и результаты взаимодействия послужили базой для создания Таможенного союза, – отметил Н. Назарбаев. – Сегодня мы переходим на другой, качественно новый уровень интеграции.

Заметно растет товарообмен между регионами-соседями, на которые приходится порядка 70% взаимного товарооборота, создаются совместные предприятия. Мы встречаемся в Екатеринбурге – промышленном сердце российского государства. Это близкий к нам регион, с которым мы имеем тесные связи. Думаю, что создаваемый Евразийский экономический союз откроет еще большие возможности для сотрудничества как регионов, так и в целом наших стран.

Владимир Путин также отметил значимость и эффективность Форума межрегионального сотрудничества в развитии и укреплении двустороннего партнерства, подчеркнув, что после выхода на полноформатную работу Таможенного союза существенно улучшились показатели, связанные с торговлей.

– При этом хочу отметить, что товарные потоки в Россию со стороны Казахстана увеличиваются гораздо быстрее, чем наши поставки в Казах­стан, – рассказал российский Президент. – Инвестиции также увеличиваются: российские в Казахстан составили около миллиарда долларов за 2012 год, а казахстанские в Россию – 1 миллиард 700 миллионов долларов.

Продолжился разговор уже в рамках пленарного заседания. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что одним из важнейших направлений развития сотрудничества является промышленная кооперация, назвав среди успешных примеров взаимодействие в таких отраслях, как машиностроение, горно-металлургический комплекс, урановая и химическая промышленность.

– Костанайская область поставляет окатыши на металлургические предприятия России, Павлодарская – алюминиевое сырье. Российская компания «ЕвразХолдинг» заканчивает строительство в Костанае прокатного завода.

Начато строительство предприятия по производству дизельных двигателей с комплектацией из России на 30%, – рассказал Глава государства.

Он также сообщил, что в настоящее время на территории нашей страны реа­лизуется и планируется к реализации более 50 крупных казахстанско-российских проектов на общую сумму около 6 млрд. долларов. При этом важное значение для двух стран имеет расширение спектра производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Развитие кооперации выходит за рамки только промышленных отраслей, огромный потенциал есть в электроэнергетике, сельском хозяйстве, развитии транзитных возможностей. Совершенно новые горизонты открывает сотрудничество в области науки.

Нурсултан Назарбаев призвал также объединить усилия двух стран в развитии новейших технологий, подчерк­нув, что новый импульс углублению партнерства в этой сфере может придать проводимая в 2017 году в Астане Международная специализированная выставка «ЭКСПО», темой которой является «Энергия будущего».

В целом требуется выработка новых и усовершенствование действующих механизмов расширения кооперации.

– Решение этой задачи я вижу, во-первых, в реализации наших партнерских договоренностей, – заявил Президент РК. – От наших межгосударственных решений предприниматель ждет реаль­ных экономических улучшений и облегчения своей работы.

Второе условие – это координация действий наших предприятий. Мощнейшем стимулом в этом направлении должно стать последовательное развитие тематики сегодняшнего форума.

Значительную роль в приумножении общего потенциала сыграло и Единое экономическое пространство, объединившее Казахстан, Россию и Беларусь. Теперь бизнес может рассчитывать не только на внутренние возможности страны, но и на партнеров из других государств ТС. Максимально поддерживая предпринимательство, важно руководствоваться принципами рационального размещения производств, считает Президент. Это необходимо как для обеспечения его всеми необходимыми ресурсами, так и для успешного выхода на имеющиеся рынки сбыта.

Большое значение приобретает своевременное реагирование экономик стран ТС на последние тренды технологического прогресса. В то же время они должны затрагивать и традиционные базовые сферы.

– Развивая новые для нас отрасли, мы не должны забывать и о ресурсной базе, служащей финансовым источником таких перемен. Поэтому стратегически важно уделять внимание модернизации и в традиционных сырьевых секторах. Исходя из этого, предлагаю обозначить тематику следующего форума как «Инновации в углеводородной сфере» и провести его в Атырау в 2014 году, – сказал Президент.

Президент РФ также отметил, что проводимые между Казахстаном и Россией форумы межрегионального сотрудничества состоялись, доказали свою востребованность и безусловную эффективность.

– Сегодня 76 из 93 субъектов Российской Федерации имеют экономические связи со всеми 14 казахстанскими областями, а также с городами Астаной и Алматы, – рассказал В. Путин. – Подписано более 200 межрегиональных соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Казахстан стал одним из ведущих торговых партнеров для многих российских регионов. Среди них Татарстан, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области. Товарооборот каждого из этих субъектов с казахстанскими партнерами превышает миллиард долларов. Это серьезный вклад в развитие казахстанско-российских экономических связей. За последние 10 лет объем торговли вырос в 4 раза с 5,8 миллиарда долларов в 2003 году до 22,4 – в 2012-м. Хорошими темпами растет и инвестиционное сотрудничество.

Для того чтобы сохранить и приумножить позитивную динамику, как подчеркнул российский Президент, важно уже сейчас настраивать межрегиональное и приграничное сотрудничество на работу с учетом нового, более продвинутого, интеграционного формата – Евразийского экономического союза, запуск которого запланирован на 2015 год. В этом контексте, по его мнению, выбор темы для нынешнего форума как нельзя более актуален, поскольку позволяет двигаться к технологическим, промышленным альянсам. ?В. Путин отметил, что работа ТС и ЕЭП уже позволила снять многие барьеры для взаимовыгодной кооперации, достигнуты договоренности об устранении имеющихся изъятий и ограничений в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, что позволит странам и далее показывать стабильный экономический рост. И хотя экономическая интеграция это сложный процесс, его долгосрочные системные плюсы стоят затраченных усилий.

– Бизнес оценил, что значит упрощение таможенных процедур, какие выгоды приносит конкуренция национальных юрисдикций, – привел пример Президент РФ. – Каждая из стран стремится создать предпринимателю наиболее привлекательные условия для работы и развития своего дела. Количество казахстанско-российских предприятий стабильно растет и уже превысило 5 тысяч. Они действуют практически во всех ключевых сферах – от добычи и переработки сырья до информационных технологий.

В. Путин выразил уверенность, что глубокая промышленная кооперация в разных отраслях придаст экономическим отношениям Казахстана и России еще больше прочности, позволит сбалансировать последствия колебаний на мировых рынках.

Участие в пленарном заседании Х Форума межрегионального сотрудничества также приняли заместитель Премьер-Министра – министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев, министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Среди участников были также губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Михаил Юревич, акимы Павлодарской и Западно-Казахстанской областей Ерлан Арын и Нурлан Ногаев. Спикеры также рассказали о состоянии перспективах развития промышленной кооперации между Казахстаном и Россией.

В целом по итогам пленарного заседания форума и переговоров Н. Назарбаева и В. Путина был подписан ряд документов, важнейшим из которых можно назвать Договор между Казахстаном и Россией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он отражает все ключевые направления двустороннего сотрудничества Казахстана и России. В нем обозначены контуры более тесного взаимодействия с учетом новых вызовов современности.

Кроме того, соглашения о тогово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве были подписаны между акиматом Атырауской области и правительством Астраханской области, аналогичный документ правительство Свердловской области подписало сразу с двумя казахстанскими областями – Карагандинской и Костанайской.

Заместитель Премьер-Министра – министр индустрии и новых технологий РК А. Исекешев и министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров подписали «дорожную карту» по активизации промышленной кооперации двух стран на 2013–2014 годы и меморандум о взаимопонимании по расширению взаимодействия в области промышленности.

Также были подписаны Соглашение о сотрудничестве по созданию ассоциации промышленных колледжей Казахстана и России «РОСТ–ОРЛЕУ», предварительный договор о транспортировке нефти через территорию РК и гарантии, протокол к Соглашению между Правительством РК и Правительством РФ о сотрудничестве в освоении газоконденсатного месторождения Имашевское и Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ по профилактике и тушению лесных и степных пожаров на приграничных территориях.

Подводя итоги прошедшего форума Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин отметили его успешность. Он прошел в деловой, конструктивной атмосфере.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина и российскую сторону за гостеприимство.

– Десять лет назад мы выступили инициаторами данного форума. За эти годы он получил положительную оценку, став важным фактором сотрудничества наших двух стран. Пожалуй, на постсоветском пространстве Казахстан и Россия сделали больше всех для того, чтобы сохранить взаимосвязи между людьми, предприятиями, экономиками. Мы – соседи, а соседей не выбирают. Так жили наши предки, мы живем, и наши потомки так будут жить. Важно работать над улучшением отношений – это фундамент для жизни будущих поколений, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил актуальность тематики X Форума межрегионального сотрудничества, подчеркнув, что она свидетельствует о важности углубления региональной интеграции и совместного продвижения продукции двух стран на мировой рынок.

– Вступая во Всемирную торговую организацию, очень важно закалиться предварительно в конкурентной борьбе в рамках созданного Таможенного союза. Он за эти два года доказал свою эффективность, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что решение поставленных задач облегчают последовательно развивающиеся Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Эти интеграционные объединения служат прочной базой развития двусторонних отношений.

Подводя краткие итоги работы форума, Глава государства отметил результативность обсуждения широкого круга вопросов казахстанско-российских взаимодействия.

– Форум в Екатеринбурге прошел очень успешно. Его итоги будут содействовать тому, чтобы наши взаимоотношения в торговле, сотрудничество экономик укреплялись, – резюмировал Нурсултан Назарбаев.

В своем выступлении российский Президент отметил, что в ходе беседы с Президентом Казахстана, а потом и на пленарном заседании обсуждались самые актуальные вопросы нашего многопланового партнерства. Форумы межрегионального сотрудничества играют важную роль в развитии двусторонней практической кооперации, поскольку здесь рассматриваются такие важные вопросы, как развитие транзитно-транспортного потенциала регионов, укрепление взаимодействия в области энергетики, сфере устойчивого экономического развития и высоких технологий.

…Накануне непосредственно пленарного заседания форума в Екатеринбурге прошли выставка «Промышленная кооперация», экспонентами которой стали порядка 300 казахстанских и российских предприятий, а также расширенное заседание Казахстанско-Российского делового совета по приграничному сотрудничеству, в ходе которого были обсуждены вопросы развития промышленной кооперации между регионами РФ и РК в условиях Единого экономического пространства.

Фактическим результатом этих встреч стало подписание обширного пакета документов. Так, соглашение о сотрудничестве по созданию совместного предприятия по проекту «Выпуск упаковочных материалов для пищевой промышленности» в Костанайской области подписали российская компания «Витаполярос» и казахстанское АО «СПК «Тобол». Также определенные договоренности были закреплены между Уральским заводом транспортного машиностроения и Алматинским заводом тяжелого машиностроения, ЗАО ГК «Пенетрон-Россия» и АО «СПК «Тобол», НПЦ «Энергосервис» и ТОО «Центр вагонного сервиса – Ескене».

Сразу два договора были подписаны между Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби и Уральским федеральным университетом им. первого президента России Б. Ельцина. Один предполагает создание регионального центра «Евразия – G-Global», второй – формирование евразийской платформы «Зеленый мост через поколения».

Также в Екатеринбурге состоялся молодежный форум «Казахстан – Россия» на тему «Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд в будущее в рамках партнерства России и Казахстана», участие в котором приняло около 500 молодых людей, представителей молодежных организаций. На нем обсуждались перспективы расширения научных, технических обменов, гуманитарные и образовательные контакты. Диалоговая площадка для молодежи была включена в программу форума впервые и, как отмечали участники, в этой идее содержатся глубокие резоны – новому поколению предстоит творить будущее и необходимо дать ему возможность внести свой вклад, свое видение в формирование сотрудничества двух государств.

Юлия МАГЕР, наш специальный корреспондент, Екатеринбург