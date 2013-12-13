Испытываю чувство сопричастности

Когда меня спрашивают, откуда родом, то мой ответ: «из Темиртау» всегда вызывает однозначно уважительную реакцию: «О, Президент!». Также горжусь тем, что мой отец и друзья моих родителей работали вместе с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Поэтому всегда с уверенностью говорю – самая известная проходная нашей страны вывела меня в люди, сделав не просто специалистом-социологом, а социологом-практиком, доктором социологии, профессором, директором ведущего академического гуманитарного института страны, членом-корреспондентом Национальной академии наук Казахстана.

Помните, в советские годы стены всех кинотеатров украшал лозунг: «Из всех искусств важнейшим для нас является кино»? Согласна, что эти слова могут вызывать критику у специалистов, поскольку они не являются истиной в последней инстанции. Но я их напомнила, так как кинематограф, которому исполнилось чуть больше века, кардинально меняясь и совершенствуясь, продолжает играть немаловажную роль в нашей жизни. Премьерный показ фильмов «Огненная река» и «Железная гора» подтвердил это, наглядно передав зрителям эмоционально яркую, насыщенную и достоверную информацию о Первом Президенте Казахстана. Как ученый могу сказать, что такая информация крайне необходима. Ведь воспоминания и рассказы соратников, односельчан и одноклассников, опубликованные в средствах массовой информации, не давали точных дат, в них были разные интерпретации одних и тех же событий, окрашенные личным восприятием людей. Такие материалы, конечно же, нельзя было использовать в научных исследованиях.

Составление биографии первого лица государства, в том числе языком кино, всегда играло и продолжает играть большую роль в жизни общества. В первую очередь потому, что биография первого лица страны является источником первичной социологической информации, позволяющей выявить психологический тип личности в его исторической, национальной и социальной обусловленности. Кинобио­графия воссоздает историю человека на фоне общественной действительности, культуры и быта его эпохи. Киноэпопея о Нурсултане Назарбаеве лично для меня вдвойне бесценна с научной точки зрения, так как словосочетание «официальная биография» обозначает достоверную, наиболее полную, официально подготовленную авторитетной организацией, в нашем случае «Казахфильмом» им. Ш. Айманова, информацию.

Не перестаю удивляться, как фильмы заставляют нас радоваться и грустить, словно наяву переживая юные годы, и заглядывать в будущее, узнавать новое и не забывать старое. Исторические картины (а фильмы «Огненная река» и «Железная гора» являются историческими) дают нам, зрителям, возможность дополнить свои знания недостающими фактами из прошлого и вновь испытать гордость, сравнивая достижения современного Казахстана с прошлой советской действительностью.

Некогда Кристиан Метц, известный французский теоретик кино и автор многочисленных работ, посвященных проблемам киноязыка, сравнивал кино с оперой, называя его более перцептивным, нежели прочие виды искусства, поскольку кино мобилизует у человека большее количество «осей восприятия». Трудно не согласиться с таким высказыванием, поскольку сейчас эта мысль для нас может быть важнее, так как перцептивность, не исчерпываясь органами чувств, для наших зрителей, думаю, обрела глубокое внутреннее измерение, касаясь таких высоких струн души, как любовь к Родине и патриотизм.

Фильмы «Огненная река» и «Железная гора», премьера которых прошла 12 декабря в Алматы, собрали огромное количество зрителей. Такой повышенный интерес понятен, ведь картины рассказывают о нашем Президенте Нурсултане Назарбаеве, об истории нашего государства. Кроме того, в новых фильмах действие происходит в период с 1959 по 1965 годы, когда Глава государства работал на металлургическом заводе в городе Темиртау, откуда затем его направили на учебу в Украину, где благополучно отучившись в институте в Днепродзержинске, он вернулся на завод в Темиртау. А этот город знаком и близок каждому казахстанцу. Сами темиртаусцы, как рассказывали среди них люди старшего поколения, получили во время прохождения съемок невероятные впечатления и огромное удовольствие, ведь они словно вернулись в свою молодость – яркую и задорную, в молодость, которой все по плечу!

В советские годы, к сожалению, о нашей Казахстанской Магнитке не было снято ни одного художественного фильма. Наверное, поэтому фильм «Весна на Заречной улице» продолжает восхищать меня своей историей, чудесной песней и абсолютно потрясающими эпизодами, снятыми на металлургическом комбинате, пусть и не на Карагандинском. Зрителей всегда восхищают сильные, бесстрашные, стальные люди, способные управлять мощью металла и огня. Такими, каким создатели киноэпопеи представили Главу нашего государства Нурсултана Назарбаева.

А еще бесценным качеством Президента является его чувство юмора, в том числе, когда он может пошутить над собой. Когда-то Нурсултан Абишевич шутил по поводу американского фильма о Джордже Буше, в котором показали, что в молодости он отнюдь не был паинькой. Тогда наш Президент сказал, что единственной нацией на земле, которая без стеснения шутит над своими лидерами, пожалуй, являются американцы, и добавил, что по­этому в Казахстане еще долго ждать такие фильмы. В Голливуде даже есть два основных типажа, в которые вписываются образы хозяев Белого дома. Недалекий и своенравный человек, который всегда принимает неправильные решения, и интеллектуал, который находит выход из любой ситуации. Среди пяти более удачных фильмов, в которых упоминаются президенты США, на мой взгляд, это «Самолет Президента» (2007 год), в котором Харрисон Форд сыграл американского лидера, спасшего себя и свою семью, а в итоге и весь мир от террористов. В связи с этим вспомнила любопытный комментарий одного россиянина, посмотревшего эту картину и оставившего свои впечатления в Интернете: «Удивительно, насколько сильно американцы обожают свое правительство, ведь они столько сняли фильмов о президентах и кандидатах в президенты! У нас явно другой менталитет. У нас такие фильмы обречены на провал». Думаю, ему надо обязательно посмотреть «Путь Лидера» и убедиться в обратном.

Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктор социологических наук, профессор