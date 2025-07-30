Сегодня в Астане состоялось обсуждение итогов исследования о влиянии пропаганды ЛГБТ на несовершеннолетних граждан с участием представителей научного и экспертного сообщества, передает Kazpravda.kz

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Данное исследование проводилось по инициативе депутатов Мажилиса РК, отраженной в решении рабочей группы по рассмотрению петиции «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан» от 6 августа 2024 года. Результаты исследования представлены группой исследовательских организаций и экспертов, осуществлявших социологические опросы и научно-правовой анализ по теме исследования.

Работа по проведению исследования и подготовке отчета по его итогам осуществлялась при координации ОФ «Национальный фонд содействия процветанию» за счет собственных ресурсов фонда и привлеченных исследовательских организаций и экспертов.

Справочно:

Национальный фонд содействия процветанию – независимая общественная организация, посвященная защите прав человека, укреплению демократии и развитию гражданского общества, осуществляющая широкий спектр проектов и инициатив в этих областях, обьединившая ведущих правозащитников и экспертов Казахстана, имеющих признание за рубежом.

В представленном для обсуждения отчете обобщены результаты казахстанских и зарубежных научных и социологических исследований по вопросам психологического воздействия внешней информационной среды на несовершеннолетних граждан и общественному восприятию пропаганды нетрадиционных отношений, а также правовые аспекты регулирования пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних с учетом международного опыта.

По мнению экспертов:

подростки, регулярно потребляющие контент с тематикой нетрадиционных сексуальных отношений, чаще испытывают чувство внутреннего замешательства, тревожность и дискомфорт в отношении собственной гендерной или сексуальной идентичности;

цифровое пространство оказывает серьезное влияние на формирование взглядов подростков, включая восприятие тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью;

информационный шум, насыщенный тематикой нетрадиционных сексуальных отношений без учета возрастных и психологических особенностей аудитории, может выступать деструктивным фактором в становлении личности подростков;

символическая легитимация нетрадиционных сексуальных отношений через детские мультфильмы, книги и сериалы способна подорвать чувство стабильности и ясности у подростка.

Так представитель Республиканского научно-практического центра психического здоровья Есимов Н.Б. отметил, что «психологическая перегрузка подростков идеологизированным контентом, касающимся сексуальности, может спровоцировать:

повышенный уровень тревожности и неуверенности;

эмоциональную неустойчивость и подавленное настроение;

ощущение социальной изолированности при несоответствии модным идеалам;

трудности в межличностной коммуникации и самоидентификации».

В тоже время в ходе исследования выявлено значительное количество публикаций по тематике ЛГБТ в социальных медиа. Так, за время проведения исследования по данной тематике было опубликовано 1559 материалов. Помимо этого на популярных площадках социальных медиа наблюдается активность блогеров и пользователей, которые публикуют материалы связанные с вопросами нетрадиционных ориентаций, с пропагандой ценностей ЛГБТ.

По источникам получения информаций про ЛГБТ, большинство опрошенных сообщили, что получают сведения по данной теме именно из социальных сетей (63,7%), в то время как традиционные СМИ – телевидение, радио, печатные издания – остаются вторичными (42,6%).

«Подростки, находясь на этапе формирования идентичности, демонстрируют повышенную восприимчивость к медиа-контенту, что может вызывать тревожность, внутреннее замешательство и трудности самоопределения. Основным источником информации о нетрадиционных сексуальных отношениях для молодых граждан выступают социальные сети, что свидетельствует о высоком уровне цифровой зависимости и уязвимости перед непроверенной или идеологически окрашенной информацией», - говорится в отчете.

Отчет о проведенном исследовании передан авторами исследования в уполномоченные органы и Парламент РК для учета в работе по обеспечению защиты прав и благополучия детей.

Ожидается, что общественная дискуссия по данному вопросу продолжится в стенах Парламента РК в сентябре 2025 года.