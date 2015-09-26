Исследование специалистов МОН о причинах падежа сайги не дало результатов – МСХ

Общество
Меруерт Нургазинова
Министерство сельского хозяйства РК до сих пор не получило результаты исследований от Министерства образования и науки РК о причинах гибели сайгаков и возникновении пастереллеза, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В 2001 году численность сайги составляла порядка 21 тысячи, по итогам весеннего авиаучета текущего года она составила порядка 295 тысяч. Между тем произошедший в мае–июне этого года массовый падеж сайги на порядок снизил численность степных антилоп. Новая статистика будет корректироваться по весеннему авиаучету уже в 2016 году.

"В свете всего произошедшего отмечу, что мы на сегодня до сих пор не получили результаты от научно-исследовательских институтов МОНа, которые занимались выяснением причин гибели сайги в текущем году", – сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Нариман Жунусов во время выездного брифинга в Акмолинской области.

До сих пор, добавил он, не определены причины, предшествующие вспышке пастереллеза, и не даны рекомендации по избежанию подобных случаев.

"Три месяца МОН тянет с результатами. Мы неоднократно обращались к ним, – сообщил журналистам Жунусов. – С 2012 года специализированным научно-исследовательским институтом при МОН проводились исследования в отношении сайгаков, затрачено было порядка 300 миллионов, но конкретных рекомендаций для того, чтобы предупредить гибель, не было".

В сельхозведомстве опасаются повторения майского падежа весной следующего года. В таком случае Казахстан может лишиться бетпакдалинской популяции сайги.

"Мы особо озабочены вопросом, никто не может дать гарантии, что такой падеж не повторится. Соответственно, если такое случится, то мы можем потерять сайгу как вид. Антилопа-сайга является символом наших бескрайних степей", – подчеркнул Нариман Жунусов.

Напомним, в период с 11 мая по 5 июня текущего года в Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях был зафиксирован массовый падеж бетпакдалинской популяции сайгаков, в результате которого утилизировано более 150 тысяч особей.

Одним из факторов гибели сайги также является браконьерство. Так, начиная с текущего года, по материалам РГП "Охотзоопром" возбуждены 54 уголовных дела, изъято порядка 300 туш сайги и около 2 500 рогов. Общий ущерб составил порядка 119 млн тенге.

Охрану благородного вида антилопы осуществляют 220 инспекторов по всей стране.

В Казахстане введен запрет на отстрел этих животных.

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