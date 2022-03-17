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Исследования по обеззараживанию воды проводят совместно ученые из Казахстана, Грузии и Армении

Ученым Южно-Казахстанского университета им. М.Ауэзова города Шымкент предоставили грант Международного научно-технического центра. По предложению грузинской стороны они совместно с коллегами из Тбилисского государственного университета им. И.Жавахишвили, Армянского национального аграрного университета разрабатывают бактерицидные цеолитовые фильтры для очистки и обеззараживания воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Руководителем казахстанской группы ученых является лауреат Госпремии РК в области науки, техники и образования, доктор технических наук, профессор Нагима Джакипбекова. Она уже несколько лет проводит исследования по цеолитам.

«Мы занимались научными разработками по применению цеолитов в качестве наполнителей для смесей. По нашим публикациям нас нашли коллеги из Грузии и предложили сотрудничество по использованию цеолитов при изготовлении бумаги. И то, что зарубежные коллеги хорошо оценивают нашу работу и предлагают сотрудничество, говорит о прогрессе в отечественной науке. Отмечу, что цеолит обладает уникальными бактерицидными свойствами, поэтому мы совместно с зарубежными учеными начали разрабатывать фильтры из этого минерала для очистки и обеззараживания воды. Наш совместный проект финансирует Япония, для них вопрос очистки воды после аварии на АЭС Фукусима остается особо актуальным по сей день. И, кроме того, в Японии имеются крупные цеолитовые месторождения», – рассказала доктор технических наук, профессор Нагима Джакипбекова.

Грант рассчитан на три года. В рамках проекта ученые будут исследовать влияние цеолитов месторождений Грузии, Казахстана и Армении на очистку воды и ее обеззараживание. Таким образом, совместное сотрудничество и усилия ученых трех стран позволят решить вопрос качества и безопасности живительной влаги.

Отметим, что коллабораторами, то есть консультантами, на безвозмездной основе выступят ученые США, Японии, Австралии, Швеции, Греции и Болгарии.

Ожидается, что в результате реализации проекта будут разработаны методы получения новых цеолитных бактерицидных фильтров. Кроме того, последующая термическая обработка минерала позволит получить металлосодержащие цеолиты, которые не выпускают металлы в водную среду. А также ученые планируют получить биоактивные безметалловые минералы с высокой бактерицидной активностью. Результаты проекта послужат основой для создания предприятия по производству цеолитных материалов различного назначения.

Отметим, что Международный научно-технический центр (МНТЦ) – это межправительственная организация, которая налаживает деловые связи между учеными Казахстана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Грузии с их коллегами из ЕС, Японии, Республики Корея, Норвегии и США. МНТЦ выделяет гранты и помогает глобальному научному сообществу объединиться для разработки совместных уникальных ноу-хау и ведения бизнеса.

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