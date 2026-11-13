Исследователь родного края

Наука
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе прошла республиканская научно-практическая конференция «Диалог с историей», посвященная 85-летию со дня рождения выдающегося казахстанского историка, археолога и краеведа Кузембая Байбосынова.

фото предоставлено областным управлением культуры и развития языков

Будучи научным сотрудником, заведую­щим отделом, а затем и дирек­тором областного историко-краеведчес­кого музея, он являлся исследовате­лем родного края, открывателем средневековых городищ и курганов, стал автором ряда книг и фотоальбомов, посвященных памятникам истории, а также стоял у истоков создания музея творчества художника Леонида Брюммера.

Инициатором и организатором конференции выступило руководство областного историко-краеведческого музея, где в рамках масштабного форума в честь юбилейной даты жамбылского ученого открылся экспозиционный уголок.

По этому случаю слово предоставили близким Кузембая Байбосынова и тем, кто непосредственно работал с ним – членам его семьи, воспитанникам краеведа и ветеранам музейного дела. Выступавшие поделились воспоминаниями о его научных исследованиях, профессиональном пути и работе, направленной на изучение историко-культурного наследия региона.

В экспозиционном уголке можно увидеть документы, фотографии и другие ценные материалы, отражающие жизнь и научную деятельность ученого. Мини-выставка знакомит посетителей с его археологическими изысканиями и результатами труда в области истории и краеведения.

После торжественной церемонии открытия состоялось пленарное заседание конференции. С приветственным словом выступил руководитель областного управления культуры и развития языков Ерлан Жунисбай, отметивший важность события и пожелавший участникам успешной работы. Модератором заседания стал профессор Международного Таразского инновационного университета им. Шерхана Муртазы, доктор исторических наук Аскар Абдуалы, который вкратце рассказал о жизненном пути историка и краеведа и его работе.

В ходе мероприятия были представлены доклады о вкладе Кузембая Байбосынова в изучение историко-культурных памятников Жамбылской области, исследование средневековых городов Шу-Таласского региона.

– Кузембай Байбосынов – фигура, без которой трудно представить крае­ведение Жамбылского региона. Он никогда не был кабинетным ученым, отдавая предпочтение работе в поле, проведя в экспедициях не один десяток лет. Ему хотелось познавать новое и делать открытия. Так он и оказался в музейном деле, которое завладело его сердцем на всю жизнь, – рассказала заведующая отделом областного историко-краеведческого музея Лаура Байтурсынова.

На конференции широко обсуждались актуальные проблемы казахстан­ской археологии и краеведения, музейного дела и охраны историко-культурного наследия. Также была отмечена необходимость популяризации богатого научного наследия Кузембая Байбосынова, ознакомления последующих поколений с его трудами и продолжения научных исследований, направленных на изучение историко-культурных ценностей Жамбылского региона.

#Тараз #конференция #ученый #Кузембай Байбосынов

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