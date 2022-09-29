Истина в музыке

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Юлия Миленькая

В Алматы состоялся международный фестиваль классического искусства Operalia.

Этим событием Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая открыл 89-й театральный сезон.

Опера Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай» традицион­но открыла сезон в КазНТОБе и вошла в программу первого фестивального дня. Главные партии исполнил звездный состав оперного искусства Казахстана: заслуженный деятель РК Талгат Кузембаев (Абай), заслуженная артистка РК Майра Мухамедкызы (Ажар) и заслуженный деятель РК Меир Байнеш (Айдар).

Стоит отметить: для директора Шымкентского городского театра оперы и балета Майры Мухамедкызы и ведущего солиста «Астана Опера» Меира Байнеша алматинский оперный театр является профессиональным «отчим» домом. Они очень ценят тот факт, что их исполнительское становление происходило именно в его стенах, на его сцене.

Если опера «Абай» является своего рода визитной карточкой театра в сфере оперного искусства, то балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского – в области хореографии. Главные партии в нем исполнили солистка КазНТОБ, лауреат международных конкурсов Малика Ельчибаева (Одетта, Одиллия) и Азамат Аскаров (Ротбарт). В роли принца Зигфрида выступил солист Мариинского театра Никита Корнеев.

Приглашенный гость отметил высокий профессионализм и упорство в работе казах­станской балетной труппы. С Маликой Ельчибаевой Никите Корнееву удалось познакомиться за несколько месяцев до его приезда в Алматы. Наша балерина принимала участие в международном конкурсе артистов балета в Москве, где завоевала вторую премию в номинации «Женщины, соло», при том, что первую премию жюри не стало никому присуж­дать. Поэтому можно сказать, что Малика вернулась домой с победой.

Третий вечер международного фестиваля в Алматы прошел с аншлагом, собрав ценителей и почитателей произведений композитора Еркеша Шакеева. В сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля РК Ерболата Ахмедья­рова его музыку исполняли британский пианист Оливер Пул и скрипачка из Австрии Русанда Панфили.

Восхищенные концертом слушатели оказались буквально в плену чувств и эмоций. Люди уходили из зала под большим впечатлением, и еще долго у фонтанов театра продолжались взволнованные беседы об увиденном и услышанном.

Что, впрочем, и неудивительно. Ведь это первый концерт, который познакомил наших слушателей с симфоническими произведениями Еркеша Шакеева. В основном он широко известен как композитор-песенник. Мировая премьера симфонических сочинений Еркеша состоялась в Лондоне – их представил Королевский филармонический оркестр.

В рамках Operalia также состоялся концерт деятелей культуры Южной Кореи. Завершился фестиваль гала-концертом с участием Майры Мухамедкызы, Меира Байнеша, корейских солистов Kim Se Yun, Kim Hye Jin, Yoo Sanghyun и приглашенного гостя – известного чешского баритона, обладателя наивысшей награды Европейского союза искусств в области художественной и культурной деятельности «Золотая Европа» Филипа Банджака.

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