Истинный институт народной демократии 543 Рустем КАДЫРЖАНОВ, член Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана города Алматы, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктор философских наук

В нынешнем году Казахстан празднует 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. За это время АНК превратилась в консолидирующий надполитический орган поистине народного суверенитета. Как показывают данные соцопроса, 97,5% казахстанцев считают, что АНК действительно представляет интересы всего нашего народа. Вот почему ассамблею уверенно можно называть важнейшим инструментом национального строительства и формирования национальной идентичности.

Сегодня ассамблея консолидирует деятельность 820 этнокультурных объединений. Они на местах помогают утверждать в обществе национальную идентичность на основе принципа гражданства, единых идеалов и равных возможностей. Консолидационная деятельность АНК опирается на бескорыстный труд 70 тыс. активистов по всему Казахстану. Всего же в АНК задействованы более 3 млн казахстанцев всех этнических групп страны.

Построение нации единого будущего значилось одной из главных целей предвыборной платформы Нурсултана­ Назарбаева­ «Современное государство для всех: пять институциональных реформ» на президентских выборах 2015 года. Решение этой задачи Глава государства видит на пути укрепления казахстанской идентичности, которая основывается на принципе гражданства. Ведь гражданская национальная идентичность совершенно необходима для такого многонационального общества, каковым является Казахстан.

Национальное строительство – одно из направлений широкого социально-экономического и политического процесса модернизации страны. Поэтому ведущим субъектом казахстанской модернизации является государство, которое можно определить как архитектора и руководителя реформирования социальных систем общества. При этом важно, что в основе проводимой властью реформы лежит получившая мировую известность казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия Н. Назарбаева.

В национальной сфере помощником в построении и реализации модели межэтнической толерантности и общественного согласия как раз является АНК. Как заявил на XXI сессии ассамблеи в апреле 2014 года ее Председатель Нурсултан Назарбаев, создавая ее, мы пошли дальше всех известных в мире моделей нацио­нального строительства. Мы смогли найти единственно верный механизм сплочения народа на общей патриотической платформе. И ассамблея превратилась в верного помощника государства в проведении принципов культуры мира и духовного согласия. Поэтому вслед за Лидером нации можно смело говорить, что АНК – это инновационная модель всенародного представительства интересов всех граждан и успешный инструмент нашей молодой демократии.



