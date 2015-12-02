​Истинный Лидер, мудрый стратег

фото из архива «КП»

Нередко Нурсултана Назарбаева сравнивают с американскими «отцами-основателями» Джорджем Вашингтоном и Рузвельтом, Ататюрком, Петром І, Дэном Сяопином и с другими известными историческими личностями. Всех их объединяет то, что они являются великими реформаторами, совместившими лучшие мировые стандарты и практики с уникальной национальной спецификой развития. Однако все эти аналогии условны. Ведь у Казахстана была совсем иная политическая ситуация и другие стартовые возможности для проведения модернизации. Главе государства пришлось поднять нашу страну из постсоветских руин, принимать неординарные и смелые решения в очень тяжелые для Казахстана времена, создать рыночную экономику и превратить страну во влиятельного международного игрока.

В философии есть категория «необходимость и случайность», утверждающая, что в жизни не бывает чистой случайности. Все в нашей жизни закономерно. Все явления, события возникают под действием какой-то причины, и, следовательно, они не могли не возникнуть. Мы просто не знаем этих закономерностей и поэтому преподносим их как случайность. Нурсултан­ Назарбаев не случайно стал Лидером нации. Его биография свидетельствует о том, что он с детства, проявляя природную одаренность и выдающиеся способности, был любимцем вдохновения, устремленный к главной цели жизни, всегда знал свой путь и никуда с него не сворачивал.

Путь Лидера прослеживается в политической карьере Нурсултана Назарбаева. Он смог уйти от шаблонов и стереотипов, действовал принципиально по-новому, наиболее лучшим способом реализуя свои способности при любых обстоятельствах жизни. Переломным моментом в жизни Нурсултана Назарбаева стало его назначение в 1972 году на должность секретаря парткома родного Карагандинского металлургического комбината. Фактически он стал вторым, после директора комбината, лицом на гигантском по масштабам Казахстана предприятии, на котором работали 30 тыс. человек.

Авторитет руководителя Назарбаева был высок прежде всего потому, что он сам поднялся из рабочих «низов», был знаком со всеми проблемами изнутри. Потребность в опытных и энергичных кадрах в стране была огромная. Именно поэтому уже в 1977 году он становится секретарем, затем вторым секретарем Карагандинского обкома партии.

В 1979 году Нурсултан Назарбаев становится секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана. В 1984 году он – Председатель Совета Министров Казахской ССР – самый молодой, 44-летний, Премьер союзной республики в СССР. Но, несмотря на сравнительную молодость, он был вполне зрелым государственным и политическим деятелем.

22 июня 1989 года ЦК Компартии Казахской ССР избирает Нурсултана Назарбаева­ на должность первого секретаря.

24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР учреждает должность Президента Казахской ССР.

Нурсултан Назарбаев на сессии Верховного Совета республики избирается первым в истории Казахстана Президентом.

Первого декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента республики, в ходе которых Нурсултан Назарбаев получает абсолютную поддержку своих избирателей. Этот исторический день, когда наш народ избрал своего народного Президента, сегодня отмечается как День Первого Президента Казахстана.

В естественных науках существует закон перехода количества в качество. Исходя из этого, в жизни из множества одаренных, образованных людей вырываются вперед наиболее талантливые, гениальные и перспективные. Они тянут за собой все остальное общество. Наш Президент постоянно поднимает весь народ на свой высокий уровень. Но в то же время он сам не останавливается на достигнутом, развивается дальше и идет вперед. Ибо путь Лидера – это вечное стремление к совершенству. Не боясь перемен, наш народный Президент легко усваивает новые знания, пропускает их через разум и делает частью своего жизненного опыта. Образование на протяжении всей жизни должно быть кредо каждого казахстанца. Так как «век живи – век учись» – это один из жизненных девизов Нурсултана Назарбаева.

Глава государства в 79-м шаге Плана нации поставил задачу повысить конкурентоспособность выпускаемых отечественными вузами кадров. Поэтому преоб­разования в высшей школе направлены на создание наукоемкой экономики. Это означает массовое использование новых научных знаний, изобретений, открытий, прогрессивных технологий. Министерством образования и науки отобраны 10 ведущих колледжей и 10 вузов, которым предстоит подготовить продвинутых суперспециалистов для Государственной программы индустриально-инновационного развития. Этим учебным заведениям из Национального фонда выделяются 10 млрд тенге. Президент постоянно говорит о том, что выделенные из бюджета деньги должны быть эффективно использованы. Главным критерием должно быть не освоение бюджета, а эффективность и достижение цели.

Важно, чтобы образовательная программа в данных колледжах и вузах была инновационной, направленная на подготовку компетентных специалистов нового поколения, отвечающих требованиям Третьей индустриальной революции. Так как в соответствии с 77-м шагом Плана нации предполагается распространение их опыта в других учебных заведениях страны. Это инициатива и поручение Президента. Глава государства уделяет пристальное внимание качеству, компетенции, креативности, работоспособностии конкурентоспособности кадров.

В Казахстане в большинстве отраслей производства господствуют третий и четвертый технологические уклады. А развитые страны уже переходят с пятой на шестую ступень технологической революции. Наша индустриализация должна соответствовать передовому укладу развития мировой экономики. Поэтому мы должны готовить специалистов пятой и шестой ступеней технологического уклада, опережая других. Именно это имеет в виду наш Президент.

Важным вопросом остается подготовка инновационных менеджеров для управления проектами. Следует напомнить мысль Главы государства о том, что локомотивом выхода из кризиса является интеллектуальная революция. В обществе должен укорениться новый инновационно-креативный тип ментальности, который немыслим без качественного образования и науки. Президент ставит высокие задачи перед образованием и наукой – ввести в ведущих вузах более продвинутые магистерские и докторские программы.

Елбасы поставил цель – к 2050 году развитие человеческого капитала как ключ к будущей глобальной конкурентоспособности страны. Важно, чтобы первое образование выпускника соответствовало требованиям рынка труда и могло обеспечить основу для профессиональной специализации в будущем, что обычно называется «обучением в течение жизни». Поэтому ключевая задача – привести профессионально-техническое и высшее образование в соответствие с требованиями рынка труда в быстроменяющейся экономике, основанной на знаниях и высоких технологиях.

Нурсултан Назарбаев, проводя недавно расширенное заседание Правительства, снова подчеркнул, что деньги государства должны быть использованы эффективно. Он обратил внимание, что в условиях замедления роста мировой экономики, снижения спроса и цен на основные сырьевые товары возникает необходимость принятия системных и оперативных мер для диверсификации экономики. В частности, Президент Казахстана отметил, что кризис, наряду с негативными последствиями, дает новые возможности.

Президент неустанно повторяет, что ХХІ век – век Третьей индустриальной революции, которая основана на «зеленой» экономике. Саудовский политик Ахмед Заки Ямани однажды заметил, что каменный век закончился не потому, что в мире закончились камни, так и нефтяной век закончится совсем не потому, что в мире кончилась нефть. На смену нефти пришли более прогрессивные виды энергетики, такие как ВИЭ, биоэнергия, атомная, водородная энергетика.

В течение долгого времени альтернативная энергетика оставалась уделом энтузиастов. Сегодня она превращается в новый многомиллиардный рынок. В начале своего развития ВИЭ не получили широкого распространения в связи с тем, что не было возможности накапливать энергию. Так как солнечная и ветряная генерация зависит от погодных условий, чтобы сравняться с традиционными источниками энергии по надежности, она должна быть дополнена электрическими батареями или другими средствами хранения энергии. Сейчас эти вопросы решены.

В Казахстане есть все необходимые ресурсы, чтобы производить преобразователи энергии солнца и ветра, устройства для ее хранения, возможность создать свой национальный бренд, который впоследствии выйдет на мировой рынок. Он должен быть дешевле по себестоимости своих зарубежных аналогов, но в то же время качественным. Вот где мы можем занять новую нишу. У нас есть ученые, которым под силу разработать такие накопители. При необходимости можно сделать трансфер прогрессивных технологий. В конце концов мы должны прийти к тому, что каждый дом в нашей респуб­лике будет сам производить энергию, превращаясь в мини-станцию ВИЭ. Это приведет к экономическому буму. Именно это имеет в виду наш Глава государства.

Благодаря тому что в недрах земли Казахстана находятся такие металлы, как ванадий, литий, марганец, селен, теллур, титан и другие, мы можем производить множество видов инновационной продукции, таких как гибридные автомобили, электрокары, на отечественных батареях. Это прогресс и уверенный шаг в будущее.

Лидер нации постоянно указывает на вызовы ХХІ века: системные экономичес­кие, финансовые, экологические риски в мире. В своем выступлении на VI Астанинском экономическом форуме Президент Нурсултан Назарбаев предложил новую справедливую мировую систему, где блага, производимые человечеством, будут направляться на созидание и прогресс во имя счастья и развития каждого общества. Этому послужит развитие ВИЭ. Ибо если зреть в корень, все коллизии, столкновения, конфликты на нашей планете происходят в основном из-за энергоносителей.

Идеи Лидера нации наполнены энергией и энтузиазмом. Сам Нурсултан Назарбаев притягивает своей бодростью, активностью и настойчивостью, заряжая неиссякаемой энергией всех вокруг. Его стратегическое мышление, способность системно, программно подходить к достижению целей, принимать верное решение в трудных ситуациях, умение анализировать и предвидеть возможные сценарии мирового развития вызывают всеобщее восхищение.

Нурсултан Назарбаев является Лидером мирового уровня, поскольку он чувствует ответственность перед всем человечеством. Этому подтверждение – глобальные инициативы Президента Казахстана. 25 сентября 2007 года Елбасы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил разработать глобальную энергоэкологическую стратегию и обсудить ее на Конференции ООН по устойчивому развитию «РИО+20» в 2012 году. 18 июня 2011 года на Петербургском международном экономическом форуме наш Глава государства предложил создать в рамках ООН мировую энергетическую организацию для координации добычи и распределения всех видов энергетических ресурсов в мире, а также научных исследований. Эта организация должна вести мониторинг и регулировать все вопросы в области безопасности энергетики, что позволит применять любую энергию в мире, в том числе ядерную.

Президент постоянно находится в поиске решений глобальных проблем. При этом он инициирует дальновидные, нестандартные и небанальные идеи, которые способны найти выход из сложившейся ситуации.

В развитие этой темы в 2011 году Нурсултаном­ Назарбаевым издан фундаментальный научный труд «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке», в котором обобщены результаты исследований по научным основам формирования экономической и социальной эффективности Глобальной энергоэкологической стратегии на период до 2050 года и дальнейшую перспективу.

29 сентября 2015 года в своем выступ­лении на Общих дебатах 70-й сессии Генассамблеи ООН Президент Казахстана поднял эту инициативу на качественно новый уровень, предложив мировому сообществу концепцию «Новое Будущее» (NEW FUTURE). В частности, Глава государства сказал: «В ХХІ веке цент­ральной задачей человечества должна стать реализация стратегии, навсегда избавляющей мир от угрозы войн как таковых и устраняющей их причины. Для этого предлагаю к 100-летию ООН разработать План Глобальной Стратегической Инициативы-2045. Ее смысл – придать миру новый тренд развития на основе справедливых условий доступа всех наций к мировой инфраструктуре, ресурсам и рынкам, а также всеобщей ответственности за развитие человечества.

Первоочередным шагом по реализации Плана Глобальной Стратегической Инициативы-2045 могла бы стать разработка под эгидой ООН концепции «Новое Будущее». Необходимо четко определить задачи нового этапа в развитии человечества спустя 70 лет после создания ООН. NEW FUTURE – это ядерная, энергетическая, водная и продовольственная безопасность, доверие, взаимопонимание и реформы. Казахстан прилагал и прилагает посреднические усилия к примирению конфликтующих сторон в регионе Евразии. Указанные направления и принципы лежат в основе выборной кампании Казахстана на пост непостоянного члена Совета Безопаснос­ти ООН на период 2017–2018 годов. Призываю всех участников 70-й сессии поддержать кандидатуру нашей страны».

Надо отметить, что благодаря дипломатии, таланту, огромному международному авторитету нашего Первого Президента впервые в истории этой организации на этот пост претендует центральноазиатская страна. Это новая ступень развития Казахстана и его новое место в глобальном мире. Сегодня Казахстан – государство, имеющее авторитет и влияние в международном сообществе, выступающее за мир и безопасность, неуклонно выполняющее свои международные обязательства.

В первую очередь сам Казахстан должен взять за основу концепцию «Новое Будущее». Ведь энергоэкологическая безопасность и есть жизненно важный вопрос и для нашей страны. Поэтому в Плане нации отрасли энергетики уделено большое внимание. Эти идеи Первого Президента, которые программируют нашу будущую энергетику, экономику, нашли свое закономерное продолжение в теме Международной выставки «ЭКСПО-2017­». В обществе есть различные мнения, касающиеся предстоящей выставки. Есть скептики, которые задаются вопросом о необходимости проведения столь масштабного мероприятия в кризисный период. Но мы должны понять, что наш Президент с помощью ЭКСПО-2017 закладывает фундамент нового энергетического, экономического, экологического развития Казахстана. Все прорывные и инновационные технологии трансфером придут к нам. Нашей стране дается шанс стать мировым центром новой энергетики и хабом по распространению новейших разработок в этой сфере. Достижения ЭКСПО­ составят основу нашей «зеленой» экономики.

И самое главное, ЭКСПО-2017 изменит сознание и образ мышления казахстанцев, сформирует у нас энергоэкологический взгляд. Ведь оттого, как мыслят граждане, зависит будущее государства. Необходимо добиться того, чтобы жители нашей страны мыслили инновационно, подходили к своему делу творчески и креативно. В этом и заключается идея Елбасы о проведении всемирной выставки. Это шанс для нас всех – не только для власти, а для каждого члена общества и всей страны.

Только люди с творческим подходом способны создавать качественно новые материальные и духовные ценности. Наш Лидер нации является именно такой личностью, обладающей гибким, маневренным умом, мощным внутренним импульсом, интуицией.

Первый Президент – яркий пример, каким должен быть казахстанец, и особенно наши молодые люди, и как они должны трудиться на благо страны. Мечта Президента – Общество Всеобщего Труда, где каждый позитивно относится к процессу трудовой деятельности, проявляя креативный подход, активность, инициативность, добросовестность. Нурсултан Абишевич является примером трудолюбия. Его успех основан на усердности, неутомимости в работе, честном исполнении своих обязанностей.

Наш Елбасы постоянно пребывает в напряженном, усердном труде. Если проследить за графиком его работы, то невольно поражаешься его работоспособности. Он отлично понимает смысл своего труда и готов отдавать время, силы и энергию, лишь бы приносить пользу своему народу. Его труд стоит на платформе ответственности за свои слова, дела и принятые решения. Высшие Силы все это видят и дарят ему энергию. Он по-человечески искренне радуется успехам страны.

Нурсултан Назарбаев является первым Лидером новой формации, с новаторским и стратегическим мышлением, его выделяют мудрость, дальновидность, решительность. Исключительный дар стратега и талант Лидера – потрясающие сила, энергия, доверенные человеку самой природой и выкованные в политических баталиях. Успех приходит к тому, кто умеет их правильно и грамотно использовать и принимать нужные решения.

Народ верит в своего Первого Президента и связывает свое будущее в ним. В этот замечательный день народ Казахстана поздравляет друг друга с особым событием – Днем Первого Президента, символа нашей государственности, независимости и будущего «Мәңгілік Ел».