Истинный патриот Статьи 688 Бырганым АЙТИМОВА, председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке

У него можно было поучиться проявлению чувства патриотизма, дипломатичности в общении и дискуссиях, постоянству в отношениях с друзьями, искренности к людям и состраданию к нуждающимся в помощи. Мы его знали как человека чести и долга.



Сергей Дьяченко был светлым, честным, чистым в дружбе, в отношениях с коллегами и близкими, замечательным отцом и семьянином.



Нам будет не хватать политика, государственного и общественного деятеля, настоящего друга Сергея Александровича Дьяченко.



Добрая и светлая память о нем всегда будет с нами.

