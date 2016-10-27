Истинный патриот

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Бырганым АЙТИМОВА, председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке
У него можно было поучиться проявлению чувства патриотизма, дипломатичности в общении и дискуссиях, постоянству в отношениях с друзьями, искренности к людям и состраданию к нуждающимся в помощи. Мы его знали как человека чести и долга.

Сергей Дьяченко был светлым, честным, чистым в дружбе, в отношениях с коллегами и близкими, замечательным отцом и семьянином.

Нам будет не хватать политика, государственного и общественного деятеля, настоящего друга Сергея Александровича Дьяченко.

Добрая и светлая память о нем всегда будет с нами.

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