IСТМ-2015: знакомство с тюркским наследием Наталья КУРПЯКОВА

Международный совет по традиционной музыке и танцу (IСТМ) объединяет профессио­нальных музыкантов, преподавателей, артистов, композиторов, культурологов, музыковедов и искусствоведов, то есть всех, кто создает современную визуальную и звучащую культуру, сохраняет и передает лучшие традиции мировой культуры, воспитывает молодое поколение. Организация существует с 1937 года, с 1947-го Совет ICTM принял решение о проведении конференций раз в два года в разных уголках планеты. Эти форумы отличаются масштабностью и огромным значением в интеграции традиционных культур в мировое сообщество, содействии культурному развитию стран-участниц.

Рассказать обо всех событиях нескольких насыщенных дней в Астане просто невозможно. Но нельзя сразу не отметить несколько основных, значимых как для Казахстана, так и для ICTM моментов.

Очередная всемирная конференция ICTM впервые прошла на постсоветском пространстве. Казахстан первым среди стран СНГ принял столь высокий состав международных экспертов. Также благодаря инициативе Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), при активном участии Министерства культуры и спорта РК и Казахского национального университета искусств, где проходила конференция, ICTM впервые так широко и глобально обратился к изучению тюркоязычной культуры.

– Это для нас исторический момент, ведь впервые в истории ICTM Всемирная конференция проходит в Центральной Азии, – говорила президент организации Сальва Эль-Шаван Кастело-Бранко. – Замечательно, что она состоялась именно в Казахстане – в стране с богатыми национальными традициями, где искусству и культуре оказывается очень большая поддержка со стороны государства.

Президент ICTM подчерк­нула и то, что нынешний форум собрал небывалое число участников и стран, такого не было за всю историю организации. Она выразила благодарность Казахстану за активное сотрудничество, за отличный уровень подготовки и организации.

В течение недели свыше 600 исследователей музыки и искусства из 70 стран обменивались мнениями в области изучения национальной традиционной культуры и искусства. Проходили заседания секций, творческие встречи, мастер-классы, концертные программы, были прочитаны и обсуждены десятки докладов. Разу­меется, интенсивное общение шло и за пределами конференц-залов и аудиторий, ведь на форуме собрались люди творческие, увлеченные своим делом.

По мнению председателя оргкомитета конференции, ректора Казахского национального университета искусств, народной артистки РК, Қазақстанның Еңбек Ері Айман Мусахаджаевой, проведение Всемирной конференции IСТМ в Астане – это новая возможность показать всему миру самобытность и уникальность нашего искусства, берущего начало в древней кочевой тюркской культуре.

– У нас появился редкий шанс – познакомить международное сообщество с исследованиями наших ученых в области традиционной культуры и искусства, с нашей музыкой, традициями и обычаями и даже нашей традиционной кухней, – рассказывает Айман Мусахаджаева. – КазНУИ достойно представил страну, и для нас это не новая практика. Наши учащиеся и студенты ежегодно посещают с гастролями и концертами разные страны. Мы знакомим и профессионалов, и общественность с шедеврами мировой музыкальной классики в интерпретации коллективов и музыкантов КазНУИ, а также с произведениями отечественных композиторов. На конференции отечественные ученые вновь убедительно доказали, что казахская традиционная культура – одна из древнейших, она универсальна, своеобразна, связана со многими аспектами кочевого образа жизни. Нужно отметить и многонациональность нашей страны, традиции разных народов также формируют богатую культурную палитру Казахстана.

ICTM – это Совет по традиционной музыке и танцу, однако в контекст конференции «вписались» живопись, скульптура, киноискусство, т. е. те специальности, которым обучают в КазНУИ.

– Мы, как принимающая сторона, расширили тематические рамки мероприятия, – объясняет А. Мусахаджаева. – Искусство и культура Казахстана – это единый организм, гармоничное содружество разных направлений, стилей, жанров. Сегодня получили большое развитие дистанционные формы общения – конференции, «круглые столы» и т. д. Это выгодно в финансовом плане, но ничто не может заменить живого общения! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег, а также волонтеров из числа студентов не только нашего университета, но и других вузов Астаны.

Одним из открытий конференции стало знакомство участников с молодым талантливым казахстанским композитором Рахат-би Абдысагином. На одной из секций он выступил с докладом на английском языке «Этничность через призму современности». Исследователь американской и африканской музыки Cкот Валоис Линфорд (США) так отозвался о произведениях Рахат-би Абдысагина: «Очень талантливо. Стиль его композиции мелодичен и понятен всем. Это уже современная классическая музыка, настоящего времени».

– Мне понравилось начало презентации Рахата-би Абдысагина, но еще больше та часть, где он рассказывал о своей музыке. Это замечательный композитор и прекрасный исполнитель, – делился впечатлениями модератор секции Жанос Сипос. – Впечатлен и заинтересован его дарованием. У нас в Венгрии много талантливых пианистов, и я могу дать очень высокую оценку исполнительскому искусству Рахата-би!

«С помощью традиционной музыки люди и культуры могут показать свою индивидуальность. Очень важно выразить кто ты и какой ты по отношению к другим», – подчеркивает Сальва Эль-Шаван Кастело-Бранко. Незабываемым событием стал фестиваль традиционной музыки тюркских народов, состоявшийся в рамках 43-й Всемирной конференции. Полный зал и щедрые овации – яркое свидетельство открытия и понимания самобытности тюркской культуры. Богатейшие традиции, разнообразие жанров, глубокое содержание и, конечно же, мастерство исполнителей никого не оставили равнодушными.

– Этот фестиваль имеет огромное значение в сохранении и распространении тюркской культуры, – заметил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюйсен Касеинов, добавив, что в Астане уже с успехом проводился международный фестиваль «Музыка Великой степи», где участвовали представители тюркских стран, а также артисты с Алтая, Якутии.

Также Дюйсен Касеинов высоко оценил уровень организации конференции и назвал КазНУИ лидером среди творческих вузов Казахстана. «А в эти дни университет стал масштабной культурной площадкой, собравшей представителей десятков стран, и это не может не радовать», – заключил он.

Состоявшаяся в Астане конференция войдет в историю не только Казахстана, но и мировой музыкальной культуры, считает сопредседатель правления ICTM, член программного комитета Разия Султанова (Великобритания):

– На мой взгляд, это необычайное событие: ICTM впервые обратилось к тюркской культуре, и Казахстан стал первой страной, через которую мы входим в духовный мир тюркских народов. Это открытие для нас чрезвычайно важно, ведь тюркская культура развивается испокон веков, и мы обязаны сохранить ее богатства для будущего, – говорит она.

Как представитель Кембриджского университета, Р. Султанова выразила готовность приступить к сотрудничеству с министерствами культуры и образования Казахстана для всестороннего изучения казахской культуры. Возможно, это будет поддержка в издании учебников по казахстанской культуре на английском языке за рубежом, распространение CD-, DVD- материалов… «Это было бы самым замечательным итогом нашей конференции», – отметила она.

– Проведение подобного мероприятия – это брэндинг страны. Мы осознаем и то, что культурная политика сегодня является неотъемлемой частью идеологической стабильности страны, ее единства. Во времена глобализации мы доказываем, что именно с нами связано развитие культуры всего евразийского континента, – считает Айман Мусахаджаева.

– Мы с огромным удовольствием ознакомились с докладами казахстанских ученых и студентов, с теми исследованиями, которые ведутся в вашей стране в области культуры, – подводила итоги форума президент ICTM Сальва Кастело-Бранко. – И мы ожидаем, что парт­нерство Казахстана и ICTM продолжится.

Участники 43-й Всемирной конференции ICTM выразили уверенность, что их встреча в Астане выведет к новым аспектам изучения и сохранения, документирования и архивирования нематериального и материального культурного наследия стран-участниц ICTM. Конференция завершилась. Следующая, в год 70-летия ICTM, пройдет в Ирландии.

Форум в Астане, безусловно, запомнится всем. Будет и дальше продолжаться сотрудничество стран, университетов, ученых, потому что культурные и духовные связи народов крепки, и велика их объединяющая сила.



